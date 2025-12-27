Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Купянск
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 27.12.2025
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Купянск
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ, предпринятые в попытке прорваться к Купянску, противник потерял до 60 боевиков
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Купянск

ВС России отразили три атаки ВСУ в районах Благодатовки, Паламаревки и Осиново

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийские военнослужащие
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ, предпринятые в попытке прорваться к Купянску, противник потерял до 60 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Противник потерял до 60 боевиков", - говорится в сводке российского ведомства.
