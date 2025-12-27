Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
27.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и три авто в зоне действий группировки войск "Днепр", нанесено поражение украинским формированиям в районах Орехова и... РИА Новости, 27.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в районах Орехова, Новоандреевки

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и три авто в зоне действий группировки войск "Днепр", нанесено поражение украинским формированиям в районах Орехова и Новоандреевки Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"(Группировкой войск "Днепр" - ред.) уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области, добавили в Минобороны РФ.
