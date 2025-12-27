Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

"(Группировкой войск "Днепр" - ред.) уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.