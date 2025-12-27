https://ria.ru/20251227/svo-2065041505.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области - РИА Новости, 27.12.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в районах Подолов, Купянска-Узлового, Болдыревки в Харьковской области и Яровой... РИА Новости, 27.12.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области
Войска "Запада" нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области