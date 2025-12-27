Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 27.12.2025 (обновлено: 12:21 27.12.2025)
ВС России нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в районах Подолов, Купянска-Узлового, Болдыревки в Харьковской области и Яровой
ВС России нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области

Войска "Запада" нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в районах Подолов, Купянска-Узлового, Болдыревки в Харьковской области и Яровой в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Болдыревка Харьковской области и Яровая Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
