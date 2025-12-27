Рейтинг@Mail.ru
15:27 27.12.2025
Признавший ЛГБТ* экстремистской организацией судья может стать зампредом ВС
Признавший ЛГБТ* экстремистской организацией судья может стать зампредом ВС
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 29 декабря рассмотрит заявление судьи Верховного суда РФ Олега Нефедова о рекомендации кандидатом на РИА Новости, 27.12.2025
Признавший ЛГБТ* экстремистской организацией судья может стать зампредом ВС

ВККС 29 декабря рассмотрит кандидатуру судьи Нефедова на пост зампреда ВС России

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 29 декабря рассмотрит заявление судьи Верховного суда РФ Олега Нефедова о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя ВС РФ – председателя Дисциплинарной коллегии, следует из повестки внеочередного заседания ВККС.
"Заявление Нефедова Олега Николаевича о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации – председателя Дисциплинарной коллегии Верховного суда Российской Федерации (по конкурсу, объявленному в "Российской газете" от 11 декабря 2025 года № 282)",- сказано в повестке.
Нефедов работает судьей Верховного суда РФ с ноября 2017 года. С августа 2023 года он является председателем судебного состава первой инстанции Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ.
Судья в ноябре 2023 года вынес решение о признании экстремистской организацией международное общественное движение ЛГБТ*, удовлетворив иск Минюста РФ.
* Движение признано экстремистской организацией и запрещено в России
Краснов стал единственным претендентом на пост председателя Верховного суда
