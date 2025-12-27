Рейтинг@Mail.ru
Решение об изъятии лицея, основанного Ходорковским*, обжаловали - РИА Новости, 27.12.2025
19:40 27.12.2025
Решение об изъятии лицея, основанного Ходорковским*, обжаловали
Решение об изъятии лицея, основанного Ходорковским*, обжаловали - РИА Новости, 27.12.2025
Решение об изъятии лицея, основанного Ходорковским*, обжаловали
Решение Мещанского суда Москвы об изъятии в доход государства частного лицея в Одинцовском районе Подмосковья, основанного бывшим руководителем "Менатепа"... РИА Новости, 27.12.2025
британские виргинские острова
россия
одинцовский район
платон лебедев
генеральная прокуратура рф
менатеп
происшествия
британские виргинские острова
россия
одинцовский район
британские виргинские острова, россия, одинцовский район, платон лебедев, генеральная прокуратура рф, менатеп, происшествия
Британские Виргинские острова, Россия, Одинцовский район, Платон Лебедев, Генеральная прокуратура РФ, Менатеп, Происшествия
Решение об изъятии лицея, основанного Ходорковским*, обжаловали

Решение об изъятии основанного Ходорковским лицея в Подмосковье обжаловали

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Решение Мещанского суда Москвы об изъятии в доход государства частного лицея в Одинцовском районе Подмосковья, основанного бывшим руководителем "Менатепа" Платоном Лебедевым и экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским*, обжаловано, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Апелляционная жалоба зарегистрирована 24 декабря 2025 года", - следует из данных.
Не уточняется, от Ходорковского* или Лебедева поступила данная жалоба.
Ответчиками, кроме них также выступала международная компания "Йенсен Корт Лтд" и корпорация "Дэйспринг груп", зарегистрированная на Британских Виргинских Островах.
Суд по иску Генпрокуратуры РФ в ноябре изъял частный лицей в доход государства.
Как указывала в иске прокуратура, в 1995 году подконтрольный Ходорковскому* и Лебедеву банк "Менатеп" основал Межотраслевой технологический институт. Впоследствии он стал частным лицеем-интернатом "Подмосковный" имени матери Ходорковского* - М. Ф. Ходорковской. Лицей расположен в поселке Караллово Одинцовского района, имеет в собственности 86 гектаров земли, пять жилых и 40 нежилых помещений кадастровой стоимостью 1,25 миллиарда рублей.
Прокуратура настаивала, что в лицее преподают педагоги, прошедшие подготовку за рубежом. Интерьер учреждения оформлен изображениями Ходорковского*, где он представлен как политик и меценат.

* признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей
7 октября, 03:13
 
Британские Виргинские островаРоссияОдинцовский районПлатон ЛебедевГенеральная прокуратура РФМенатепПроисшествия
 
 
