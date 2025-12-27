Решение об изъятии лицея, основанного Ходорковским*, обжаловали

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Решение Мещанского суда Москвы об изъятии в доход государства частного лицея в Одинцовском районе Подмосковья, основанного бывшим руководителем "Менатепа" Платоном Лебедевым и экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским*, обжаловано, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.