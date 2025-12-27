Решение об изъятии лицея, основанного Ходорковским*, обжаловали

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Решение Мещанского суда Москвы об изъятии в доход государства частного лицея в Одинцовском районе Подмосковья, основанного бывшим руководителем "Менатепа" Платоном Лебедевым и экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским*, обжаловано, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Апелляционная жалоба зарегистрирована 24 декабря 2025 года", - следует из данных.
Не уточняется, от Ходорковского* или Лебедева поступила данная жалоба.
Ответчиками, кроме них также выступала международная компания "Йенсен Корт Лтд" и корпорация "Дэйспринг груп", зарегистрированная на Британских Виргинских Островах.
Суд по иску Генпрокуратуры РФ в ноябре изъял частный лицей в доход государства.
Как указывала в иске прокуратура, в 1995 году подконтрольный Ходорковскому* и Лебедеву банк "Менатеп" основал Межотраслевой технологический институт. Впоследствии он стал частным лицеем-интернатом "Подмосковный" имени матери Ходорковского* - М. Ф. Ходорковской. Лицей расположен в поселке Караллово Одинцовского района, имеет в собственности 86 гектаров земли, пять жилых и 40 нежилых помещений кадастровой стоимостью 1,25 миллиарда рублей.
Прокуратура настаивала, что в лицее преподают педагоги, прошедшие подготовку за рубежом. Интерьер учреждения оформлен изображениями Ходорковского*, где он представлен как политик и меценат.
* признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
