Рейтинг@Mail.ru
В театре "Мастерская 12" опровергли информацию о задолженности - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/sud-2065087628.html
В театре "Мастерская 12" опровергли информацию о задолженности
В театре "Мастерская 12" опровергли информацию о задолженности - РИА Новости, 27.12.2025
В театре "Мастерская 12" опровергли информацию о задолженности
Театр "Мастерская 12" не получал официальных уведомлений от судебных органов или от банка о наличии задолженности, в ходе проверки подтвердилось, что... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T19:17:00+03:00
2025-12-27T19:17:00+03:00
происшествия
москва
никита михалков
игорь попов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065086628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_945c142d614eac4e5c2d9e1095f87957.jpg
https://ria.ru/20251115/dvorets-2055141109.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065086628_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_014b8ad3935270fad129154efa6e0505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, никита михалков, игорь попов
Происшествия, Москва, Никита Михалков, Игорь Попов
В театре "Мастерская 12" опровергли информацию о задолженности

Театр «Мастерская 12» не получал уведомлений о задолженности перед банком

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова
Здание театра Мастерская 12 Никиты Михалкова - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Театр "Мастерская 12" не получал официальных уведомлений от судебных органов или от банка о наличии задолженности, в ходе проверки подтвердилось, что задолженностей перед банком не существует, сообщил РИА Новости директор театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" Игорь Попов.
Ранее РИА Новости ознакомилось с материалами, в которых сообщалось, что арбитражный суд Москвы по заявлению банка о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности взыскал с театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" 55 тысяч рублей.
"Театр "Мастерская 12" не получал официальных уведомлений ни от судебных органов, ни от банка о наличии задолженности и возможном судебном разбирательстве. Мы связались с представителями банка для проведения акта сверки. В ходе проверки подтвердилось, что задолженностей перед банком не существует. Информация о взыскании задолженности с театра не соответствует действительности", - рассказал Попов.
Суд - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Концертная площадка в Петербурге подала в суд на театр Кадышевой
15 ноября, 10:09
 
ПроисшествияМоскваНикита МихалковИгорь Попов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала