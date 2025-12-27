В театре "Мастерская 12" опровергли информацию о задолженности

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Театр "Мастерская 12" не получал официальных уведомлений от судебных органов или от банка о наличии задолженности, в ходе проверки подтвердилось, что задолженностей перед банком не существует, сообщил РИА Новости директор театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" Игорь Попов.
Ранее РИА Новости ознакомилось с материалами, в которых сообщалось, что арбитражный суд Москвы по заявлению банка о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности взыскал с театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" 55 тысяч рублей.
"Театр "Мастерская 12" не получал официальных уведомлений ни от судебных органов, ни от банка о наличии задолженности и возможном судебном разбирательстве. Мы связались с представителями банка для проведения акта сверки. В ходе проверки подтвердилось, что задолженностей перед банком не существует. Информация о взыскании задолженности с театра не соответствует действительности", - рассказал Попов.
