Рейтинг@Mail.ru
Суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росприроднадзора - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/sud-2065046018.html
Суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росприроднадзора
Суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росприроднадзора - РИА Новости, 27.12.2025
Суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росприроднадзора
Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры по Восточно-административному округу города Москвы о конфискации имущества у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T12:55:00+03:00
2025-12-27T12:55:00+03:00
происшествия
краснодарский край
республика адыгея
москва
олег долматов
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251226/arest-2064968315.html
https://ria.ru/20251226/sud-2064840859.html
краснодарский край
республика адыгея
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, республика адыгея, москва, олег долматов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Краснодарский край, Республика Адыгея, Москва, Олег Долматов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росприроднадзора

Суд в Москве конфисковал имущество у экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры по Восточно-административному округу города Москвы о конфискации имущества у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в мошенничестве на 370 миллионов рублей, свидетельствуют данные Замоскворецкого суда столицы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено 26 декабря 2025 года", - следует из данных.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Суд заочно арестовал экс-замгубернатора Ростовской области Окунева
Вчера, 18:41
Иск поступил в суд в июле, его рассмотрели за семь заседаний.
Согласно данным, помимо прокуратуры по ВАО в истцах также указаны: территориальное управление Росимуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея, территориальное управление Росимуществом в городе Москве, территориальное управление Росимуществом по Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях. Ответчиками, помимо Долматова, выступали ещё шесть человек.
Иск был подан в рамках мероприятий о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам.
По версии следствия, Долматов и бывший директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислав Новиков похитили деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании - ООО "Адиком Системс", гендиректором которой выступает Игорь Теперин.
Ранее свои сроки уже получили два других фигуранта уголовного дела: бывший замдиректора ФЦАО Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Суд оставил в силе арест бывшего свердловского вице-губернатора
Вчера, 12:44
 
ПроисшествияКраснодарский крайРеспублика АдыгеяМоскваОлег ДолматовФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала