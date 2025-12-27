https://ria.ru/20251227/sud-2065046018.html
Суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росприроднадзора
Суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росприроднадзора
краснодарский край
республика адыгея
москва
Суд в Москве конфисковал имущество у экс-замглавы Росприроднадзора Долматова
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры по Восточно-административному округу города Москвы о конфискации имущества у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в мошенничестве на 370 миллионов рублей, свидетельствуют данные Замоскворецкого суда столицы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено 26 декабря 2025 года", - следует из данных.
Иск поступил в суд в июле, его рассмотрели за семь заседаний.
Согласно данным, помимо прокуратуры по ВАО в истцах также указаны: территориальное управление Росимуществом
в Краснодарском крае
и Республике Адыгея
, территориальное управление Росимуществом в городе Москве
, территориальное управление Росимуществом по Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях
. Ответчиками, помимо Долматова
, выступали ещё шесть человек.
Иск был подан в рамках мероприятий о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам.
По версии следствия, Долматов и бывший директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислав Новиков похитили деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании - ООО "Адиком Системс", гендиректором которой выступает Игорь Теперин.
Ранее свои сроки уже получили два других фигуранта уголовного дела: бывший замдиректора ФЦАО Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.