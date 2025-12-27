Рейтинг@Mail.ru
Суд в январе огласит приговор по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 27.12.2025
03:24 27.12.2025
Суд в январе огласит приговор по делу об убийстве Кириллова
Суд в январе огласит приговор по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 27.12.2025
Суд в январе огласит приговор по делу об убийстве Кириллова
Второй западный окружной военный суд в январе огласит приговор по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T03:24:00+03:00
2025-12-27T03:24:00+03:00
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд в январе огласит приговор по делу об убийстве Кириллова

РИА Новости: суд в январе огласит приговор по делу об убийстве Кириллова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОбвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в январе огласит приговор по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Оглашение приговора ожидается в январе", - сказала собеседница агентства. Точную дату в инстанции не назвали.
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу Кириллова
6 ноября, 07:40
На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян.
В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания Курбонову самый строгий срок - пожизненное заключение, остальным фигурантам от 24 до 28 лет лишения свободы.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Курбонов признал вину в совершении преступления полностью, также на скамье подсудимых Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Сафарян у себя дома хранил компоненты самодельного взрывного устройства, переправленные из Польши и замаскированные в бытовые предметы, и затем передал их Курбонову.
Кроме того, по делу заочно арестованы и объявлены в розыск еще трое фигурантов.
О причастности одного из них - гражданина Украины Андрея Гедзика - стало известно в сентябре из документов в распоряжении РИА Новости. Следствие заочно предъявило ему обвинение в участии в террористическом сообществе; совершении теракта; контрабанде взрывных устройств; незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств. Он объявлен его розыск. Росфинмониторинг включил всех троих в список террористов и экстремистов.
Батухан Точиев в суде - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Фигурант дела о теракте, в котором погиб генерал Кириллов, ранее был судим
6 ноября, 05:52
 
ПроисшествияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
