Президент Финляндии сделал новое заявление об Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 27.12.2025
Президент Финляндии сделал новое заявление об Украине
Президент Финляндии сделал новое заявление об Украине
Президент Финляндии сделал новое заявление об Украине

Стубб: европейские лидеры работают над справедливым миром на Украине

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Европейские лидеры продолжают работать над миром на Украине на фоне скорых переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, утверждает президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X.
"Провели хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи Зеленского с президентом Трампом. Вместе работаем над справедливым и прочным мирным соглашением", — написал он.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На Украине разгорелся скандал после отъезда Зеленского в США, пишет Monde
19:38
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
18:55
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Победа над Россией". На Западе указали на важную деталь в словах Макрона
15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФинляндияКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтив УиткоффНАТОРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияСШАМирный план США по Украине
 
 
