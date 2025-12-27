Президент Финляндии сделал новое заявление об Украине

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Европейские лидеры продолжают работать над миром на Украине на фоне скорых переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, утверждает президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X.
"Провели хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи Зеленского с президентом Трампом. Вместе работаем над справедливым и прочным мирным соглашением", — написал он.
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.