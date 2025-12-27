"Жестокая месть за блатного": что великий Стрельцов пережил в лагерях

Недавно одно из написанных в тюрьме писем легенды советского футбола Эдуарда Стрельцова выставили на аукцион за два миллиона рублей. О том, как великий футболист провел в застенках почти пять лет — в материале РИА Новости Спорт.

Месть?

Весной 1958-го сборная СССР готовилась к чемпионату мира по футболу в Швеции. Два года тому назад команда взяла золото Олимпийских игр в Мельбурне — в ее составе был и торпедовец Стрельцов. 25 мая друзья пригласили его на вечеринку, и футболист не смог отказать, поехав в гости из вежливости.

Та вечеринка закончилась для футболиста трагично. На следующий день Стрельцова арестовали. Вместе с ним задержали партнеров по сборной Бориса Татушина и Михаила Огонокова. Три девушки, с которыми спортсмены отдыхали накануне, обвинили их в изнасиловании. Заявление против Стрельцова написала 20-летняя Марина Лебедева.

Девушка утверждала, что Стрельцов позвал ее спать вместе с ним, а после отказа потащил девушку в спальню силой и даже ударил. Позже Лебедева изменила показания, заявив, что ничего не помнит из-за алкогольного опьянения. Вскоре она написала новое заявление, в котором просила прекратить преследование Стрельцова, однако уголовное дело не закрыли — правоохранители заявили, что дела об изнасиловании не подлежат закрытию за примирением сторон.

Из-за большого количества несостыковок существует версия о том, что дело против Стрельцова сфабриковали. В качестве причин называют желание футболиста играть в зарубежной команде, а также интерес к нему со стороны " Динамо " и ЦСКА . Однако самая распространенная версия — месть со стороны секретаря ЦК КПСС и министра культуры СССР Екатерины Фурцевой, чья дочь Светлана была влюблена в футболиста.

Нападение "блатных"

Считается, что дело Стрельцова находилось на личном контроле Никиты Хрущева, и сесть он должен был надолго. В ходе суда возобновили даже давно забытое и закрытое дело о хулиганстве. Прокурор запросил для футболиста 15 лет лишения свободы. Судья назначил 12, и Стрельцова этапировали в Кировскую область.

В личном деле Стрельцова стояла пометка о том, что футболиста нужно использовать только на тяжелых работах. Его определили на лесоповал. Как признавался Стрельцов в письмах, от усталости после трудовых дней у него "отваливались руки". Радовало одно — в лагере можно было играть футбол, так как его начальник оказался ярым поклонником игры и даже устраивал турниры.

Правда, в первом же лагере футболиста едва не убили. Стрельцов подрался с малолетним заключенным по кличке Репейник, а тот оказался "приблатненным". За нападение на "своего" авторитеты лагеря даже рассматривали вариант с убийством спортсмена. Той же ночью Стрельцова жестоко избили в камере, набросив на него одеяло. В тюремной больнице он провел четыре месяца, а после тяжелого восстановления его перевели в подмосковную Электросталь.

Там Стрельцов стал работать шлифовщиком металлических поверхностей. Уже через четыре месяца специальность пришлось поменять — футболист тяжело заболел из-за условий работы. Диагностировали силикоз — заболевание легких, вызываемое постоянным вдыханием пыли. Считается, что рак легких стал одним из последствий болезни.

После Стрельцову нашли новую работу — спортсмена сделали библиотекарем. Мать прислала футбольный мяч, чтобы сын продолжал заниматься футболом. Об этом Стрельцов, среди прочего, пишет в том самом письме, выставленном на аукцион.

« "Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик еще раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно. Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошел, чтобы их принимать".

Советский журналист Валерий Винокуров рассказывал, что "легкий режим" у Стрельцова в лагере продлился недолго. Все из-за матери — мол, она слишком активно распространялась о "королевских" условиях для сына. "У него есть все, спецпитание, когда хочет — тренируется, начальника посылает", — рассказывала она. После того, как слухи об этих рассказах дошли до ЦК, было выпущено распоряжение о переводе Стрельцова на строгий режим.

В 1961 году футболист мог попасть под амнистию. У Стрельцова был шанс выйти, отсидев всего три года из 12. В то время в РСФСР менялся уголовный кодекс, и по многим статьям пересматривались сроки наказания. Однако Стрельцов остался в лагере.

За год до освобождения олимпийского чемпиона перевели в Тульскую область, где он занимался добычей кварца для химического комбината. За время в заключении жена Стрельцова Алла развелась с ним, забрав маленькую дочь Милу.

Работа в шахте не улучшила пошатнувшееся за время в лагерях здоровье Стрельцова. Зимой 1963 года вышло распоряжение об условно-досрочном освобождении футболиста. Друзья вспоминали, что вновь оказавшийся на свободе Стрельцов стал совсем другим человеком. Партнер по сборной Анзор Кавазашвили вспоминал, что Эдуард стал "лысоватым и обиженным на судьбу". А одноклубник Валентин Иванов описал легенду " Торпедо " так: