Рейтинг@Mail.ru
"Жестокая месть за блатного": что великий Стрельцов пережил в лагерях - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:45 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/streltsov-2064082294.html
"Жестокая месть за блатного": что великий Стрельцов пережил в лагерях
"Жестокая месть за блатного": что великий Стрельцов пережил в лагерях - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Жестокая месть за блатного": что великий Стрельцов пережил в лагерях
Недавно одно из написанных в тюрьме писем легенды советского футбола Эдуарда Стрельцова выставили на аукцион за два миллиона рублей. О том, как великий... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T09:45:00+03:00
2025-12-27T09:45:00+03:00
футбол
эдуард стрельцов
сборная ссср по футболу
торпедо (москва)
вокруг спорта
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/75689/85/756898533_0:106:1423:906_1920x0_80_0_0_0b06178482589366b207ea796cdf2242.jpg
https://ria.ru/20251023/asatiani-2049571804.html
https://ria.ru/20251030/maradona-2008871805.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Роберт Шилькович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763545060_0:118:827:945_100x100_80_0_0_157ec73d6a503d3c89794007a4ece067.jpg
Роберт Шилькович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763545060_0:118:827:945_100x100_80_0_0_157ec73d6a503d3c89794007a4ece067.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/75689/85/756898533_0:0:1423:1068_1920x0_80_0_0_b8252543cdabaff4c8fa7a695929ec2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
эдуард стрельцов, сборная ссср по футболу, торпедо (москва), вокруг спорта, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Футбол, Эдуард Стрельцов, Сборная СССР по футболу, Торпедо (Москва), Вокруг спорта, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт

"Жестокая месть за блатного": что великий Стрельцов пережил в лагерях

© РИА Новости / М. Боташев | Перейти в медиабанкЭдуард Стрельцов
Эдуард Стрельцов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / М. Боташев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Недавно одно из написанных в тюрьме писем легенды советского футбола Эдуарда Стрельцова выставили на аукцион за два миллиона рублей. О том, как великий футболист провел в застенках почти пять лет — в материале РИА Новости Спорт.

Месть?

Весной 1958-го сборная СССР готовилась к чемпионату мира по футболу в Швеции. Два года тому назад команда взяла золото Олимпийских игр в Мельбурне — в ее составе был и торпедовец Стрельцов. 25 мая друзья пригласили его на вечеринку, и футболист не смог отказать, поехав в гости из вежливости.
Та вечеринка закончилась для футболиста трагично. На следующий день Стрельцова арестовали. Вместе с ним задержали партнеров по сборной Бориса Татушина и Михаила Огонокова. Три девушки, с которыми спортсмены отдыхали накануне, обвинили их в изнасиловании. Заявление против Стрельцова написала 20-летняя Марина Лебедева.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкЭдуард Стрельцов
Эдуард Стрельцов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Эдуард Стрельцов
Девушка утверждала, что Стрельцов позвал ее спать вместе с ним, а после отказа потащил девушку в спальню силой и даже ударил. Позже Лебедева изменила показания, заявив, что ничего не помнит из-за алкогольного опьянения. Вскоре она написала новое заявление, в котором просила прекратить преследование Стрельцова, однако уголовное дело не закрыли — правоохранители заявили, что дела об изнасиловании не подлежат закрытию за примирением сторон.
Из-за большого количества несостыковок существует версия о том, что дело против Стрельцова сфабриковали. В качестве причин называют желание футболиста играть в зарубежной команде, а также интерес к нему со стороны "Динамо" и ЦСКА. Однако самая распространенная версия — месть со стороны секретаря ЦК КПСС и министра культуры СССР Екатерины Фурцевой, чья дочь Светлана была влюблена в футболиста.
Кахи Асатиани - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Дружил с врагом президента: за что убили звезду сборной СССР
23 октября, 20:00

Нападение "блатных"

Считается, что дело Стрельцова находилось на личном контроле Никиты Хрущева, и сесть он должен был надолго. В ходе суда возобновили даже давно забытое и закрытое дело о хулиганстве. Прокурор запросил для футболиста 15 лет лишения свободы. Судья назначил 12, и Стрельцова этапировали в Кировскую область.
В личном деле Стрельцова стояла пометка о том, что футболиста нужно использовать только на тяжелых работах. Его определили на лесоповал. Как признавался Стрельцов в письмах, от усталости после трудовых дней у него "отваливались руки". Радовало одно — в лагере можно было играть футбол, так как его начальник оказался ярым поклонником игры и даже устраивал турниры.
Правда, в первом же лагере футболиста едва не убили. Стрельцов подрался с малолетним заключенным по кличке Репейник, а тот оказался "приблатненным". За нападение на "своего" авторитеты лагеря даже рассматривали вариант с убийством спортсмена. Той же ночью Стрельцова жестоко избили в камере, набросив на него одеяло. В тюремной больнице он провел четыре месяца, а после тяжелого восстановления его перевели в подмосковную Электросталь.
Там Стрельцов стал работать шлифовщиком металлических поверхностей. Уже через четыре месяца специальность пришлось поменять — футболист тяжело заболел из-за условий работы. Диагностировали силикоз — заболевание легких, вызываемое постоянным вдыханием пыли. Считается, что рак легких стал одним из последствий болезни.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкЭдуард Стрельцов в состав "Торпедо" (Москва)
Эдуард Стрельцов в состав Торпедо (Москва) - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Эдуард Стрельцов в состав "Торпедо" (Москва)
После Стрельцову нашли новую работу — спортсмена сделали библиотекарем. Мать прислала футбольный мяч, чтобы сын продолжал заниматься футболом. Об этом Стрельцов, среди прочего, пишет в том самом письме, выставленном на аукцион.
«

"Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик еще раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно. Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошел, чтобы их принимать".

Советский журналист Валерий Винокуров рассказывал, что "легкий режим" у Стрельцова в лагере продлился недолго. Все из-за матери — мол, она слишком активно распространялась о "королевских" условиях для сына. "У него есть все, спецпитание, когда хочет — тренируется, начальника посылает", — рассказывала она. После того, как слухи об этих рассказах дошли до ЦК, было выпущено распоряжение о переводе Стрельцова на строгий режим.
В 1961 году футболист мог попасть под амнистию. У Стрельцова был шанс выйти, отсидев всего три года из 12. В то время в РСФСР менялся уголовный кодекс, и по многим статьям пересматривались сроки наказания. Однако Стрельцов остался в лагере.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкВалентин Иванов и Эдуард Стрельцов
Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов
За год до освобождения олимпийского чемпиона перевели в Тульскую область, где он занимался добычей кварца для химического комбината. За время в заключении жена Стрельцова Алла развелась с ним, забрав маленькую дочь Милу.
Работа в шахте не улучшила пошатнувшееся за время в лагерях здоровье Стрельцова. Зимой 1963 года вышло распоряжение об условно-досрочном освобождении футболиста. Друзья вспоминали, что вновь оказавшийся на свободе Стрельцов стал совсем другим человеком. Партнер по сборной Анзор Кавазашвили вспоминал, что Эдуард стал "лысоватым и обиженным на судьбу". А одноклубник Валентин Иванов описал легенду "Торпедо" так:
«
"Эдуард был самым сильным среди нас всех на поле. Но в обычной жизни нет никого слабее Стрельцова".
Диего Марадона - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Еще немного, и живот взорвется": почему смерть Марадоны называют убийством
30 октября, 07:45
 
ФутболЭдуард СтрельцовСборная СССР по футболуТорпедо (Москва)Вокруг спортаМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала