СМИ: подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в Айдахо мертв
Подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в городе Уоллес, штат Айдахо мертв, сообщил местный портал Shoshone News. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T04:59:00+03:00
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости.
Подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в городе Уоллес, штат Айдахо мертв, сообщил местный портал Shoshone News
.
"Подозреваемый в стрельбе в округе Шошоне мертв", - сообщает портал со ссылкой на свои источники.
Двое пострадавших в стрельбе доставлены в больницу.
Свидетели слышали как минимум семь выстрелов, говорится в сообщении.
Стрельба произошла в центре города в офисе шерифа, сообщали раньше местные власти.