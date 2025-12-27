Рейтинг@Mail.ru
СМИ: подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в Айдахо мертв - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/strelba-2065012561.html
СМИ: подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в Айдахо мертв
СМИ: подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в Айдахо мертв - РИА Новости, 27.12.2025
СМИ: подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в Айдахо мертв
Подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в городе Уоллес, штат Айдахо мертв, сообщил местный портал Shoshone News. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T04:59:00+03:00
2025-12-27T04:59:00+03:00
в мире
айдахо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_290b410743bb454f6d367f78d2290f91.jpg
https://ria.ru/20251227/strelba-2065011143.html
айдахо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ec80ea662568f24955159f2f1b815f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, айдахо
В мире, Айдахо
СМИ: подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в Айдахо мертв

Shoshone News: подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в Айдахо мертв

© Depositphotos.com / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Depositphotos.com / modfos
Полиция США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в городе Уоллес, штат Айдахо мертв, сообщил местный портал Shoshone News.
"Подозреваемый в стрельбе в округе Шошоне мертв", - сообщает портал со ссылкой на свои источники.
Двое пострадавших в стрельбе доставлены в больницу.
Свидетели слышали как минимум семь выстрелов, говорится в сообщении.
Стрельба произошла в центре города в офисе шерифа, сообщали раньше местные власти.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ: в результате стрельбы в офисе шерифа в США пострадали три человека
04:16
 
В миреАйдахо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала