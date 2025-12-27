СМИ: подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в Айдахо мертв

ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в городе Уоллес, штат Айдахо мертв, сообщил местный портал Shoshone News

"Подозреваемый в стрельбе в округе Шошоне мертв", - сообщает портал со ссылкой на свои источники.

Двое пострадавших в стрельбе доставлены в больницу.

Свидетели слышали как минимум семь выстрелов, говорится в сообщении.