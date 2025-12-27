Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в результате стрельбы в офисе шерифа в США пострадали три человека - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/strelba-2065011143.html
СМИ: в результате стрельбы в офисе шерифа в США пострадали три человека
СМИ: в результате стрельбы в офисе шерифа в США пострадали три человека - РИА Новости, 27.12.2025
СМИ: в результате стрельбы в офисе шерифа в США пострадали три человека
Три человека пострадали в результате стрельбы в здании офиса шерифа округа Шошоне в США, сообщает газета Shoshone News-Press со ссылкой на источник. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T04:16:00+03:00
2025-12-27T04:16:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871648308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffa281c420b5e17cb94dc18a52daf0d6.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2063984167.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871648308_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_179c051e4805f22782b3e0c66a4c3b8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
СМИ: в результате стрельбы в офисе шерифа в США пострадали три человека

Shoshone News-Press: в результате стрельбы в офисе шерифа ранены три человека

© AP Photo / Ross D. FranklinПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Полиция США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате стрельбы в здании офиса шерифа округа Шошоне в США, сообщает газета Shoshone News-Press со ссылкой на источник.
Ранее власти предупредили о вооруженном человеке в офисе шерифа округа Шошоне.
"Два человека, получившие огнестрельные ранения в здании офиса шерифа округа Шошоне, были доставлены в больницу... Третий пострадавший, возможно, все еще находится внутри здания", - говорится в публикации.
По данным источника издания, подозреваемый в стрельбе "забаррикадировался" внутри здания.
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В США проверят Брауновский университет после стрельбы
23 декабря, 02:57
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала