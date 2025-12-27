https://ria.ru/20251227/strelba-2065011143.html
СМИ: в результате стрельбы в офисе шерифа в США пострадали три человека
СМИ: в результате стрельбы в офисе шерифа в США пострадали три человека - РИА Новости, 27.12.2025
СМИ: в результате стрельбы в офисе шерифа в США пострадали три человека
Три человека пострадали в результате стрельбы в здании офиса шерифа округа Шошоне в США, сообщает газета Shoshone News-Press со ссылкой на источник.
сша
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Три человека пострадали в результате стрельбы в здании офиса шерифа округа Шошоне в США, сообщает газета Shoshone News-Press
со ссылкой на источник.
Ранее власти предупредили о вооруженном человеке в офисе шерифа округа Шошоне.
"Два человека, получившие огнестрельные ранения в здании офиса шерифа округа Шошоне, были доставлены в больницу... Третий пострадавший, возможно, все еще находится внутри здания", - говорится в публикации.
По данным источника издания, подозреваемый в стрельбе "забаррикадировался" внутри здания.