Умер бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний
Умер бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний - РИА Новости, 27.12.2025
Умер бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний
Экс-посол России в Кувейте, Турции, Израиле Петр Стегний скончался в субботу, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Международной медиагруппы... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T19:40:00+03:00
Яковенко сообщил о смерти экс-посла РФ в Кувейте, Турции и Израиле Петра Стегния
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экс-посол России в Кувейте, Турции, Израиле Петр Стегний скончался в субботу, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
«
"Сегодня ушел из жизни выдающийся советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол в отставке, видный специалист по Ближнему Востоку
, возглавлявший наши дипломатические миссии в Кувейте
, Турции
и Израиле
. Он оставил свой неповторимый след в исторической науке, занимаясь историей дипломатии и международных отношений и написавший ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики", - сказал Яковенко
.
Как отметил, экс-дипломат, дипломатическая деятельность Стегния была высоко оценена государством.
"Светлая память о Петре Владимировиче останется у его друзей, товарищей и всех, кто знал его лично",- отметил он.