Умер бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экс-посол России в Кувейте, Турции, Израиле Петр Стегний скончался в субботу, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Светлая память о Петре Владимировиче останется у его друзей, товарищей и всех, кто знал его лично",- отметил он.