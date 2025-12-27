Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 27.12.2025 (обновлено: 19:40 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/stegniy-2065089006.html
Умер бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний
Умер бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний - РИА Новости, 27.12.2025
Умер бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний
Экс-посол России в Кувейте, Турции, Израиле Петр Стегний скончался в субботу, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Международной медиагруппы... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T19:36:00+03:00
2025-12-27T19:40:00+03:00
россия
кувейт
турция
петр стегний
в мире
александр яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150137/65/1501376568_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_a2634a1f0238109a9a459b9921e4d71c.jpg
россия
кувейт
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150137/65/1501376568_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_391919e2ef50eed768d9870e19cc1de1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кувейт, турция, петр стегний, в мире, александр яковенко
Россия, Кувейт, Турция, Петр Стегний, В мире, Александр Яковенко
Умер бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний

Яковенко сообщил о смерти экс-посла РФ в Кувейте, Турции и Израиле Петра Стегния

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПетр Стегний
Петр Стегний - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Петр Стегний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экс-посол России в Кувейте, Турции, Израиле Петр Стегний скончался в субботу, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
«
"Сегодня ушел из жизни выдающийся советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол в отставке, видный специалист по Ближнему Востоку, возглавлявший наши дипломатические миссии в Кувейте, Турции и Израиле. Он оставил свой неповторимый след в исторической науке, занимаясь историей дипломатии и международных отношений и написавший ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики", - сказал Яковенко.
Как отметил, экс-дипломат, дипломатическая деятельность Стегния была высоко оценена государством.
"Светлая память о Петре Владимировиче останется у его друзей, товарищей и всех, кто знал его лично",- отметил он.
 
РоссияКувейтТурцияПетр СтегнийВ миреАлександр Яковенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала