Рубио поприветствовал решение Таиланда и Камбоджи о прекращении огня

ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. США приветствуют решение Камбоджи и Таиланда о прекращении огня, заявил госсекретарь Марко Рубио, говоря о конфликте, урегулирование которого давно ставит себе в заслугу американский президент Дональд Трамп.