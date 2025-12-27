Рубио поприветствовал решение Таиланда и Камбоджи о прекращении огня

ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. США приветствуют решение Камбоджи и Таиланда о прекращении огня, заявил госсекретарь Марко Рубио, говоря о конфликте, урегулирование которого давно ставит себе в заслугу американский президент Дональд Трамп.
Он призвал власти стран полностью придерживаться договоренности.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Мирная договоренность Камбоджи и Таиланда была подписана в Малайзии в конце октября в присутствии Трампа, который еще в июле говорил, что власти стран согласились проработать урегулирование. За эти усилия президента США предлагали номинировать на Нобелевскую премию мира. Трамп называет конфликт Таиланда и Камбоджи одним из восьми конфликтов, разрешенных с его помощью.
Седьмого декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации возобновился. Трамп снова обещал его урегулировать.