Рубио поприветствовал решение Таиланда и Камбоджи о прекращении огня - РИА Новости, 27.12.2025
22:18 27.12.2025
Рубио поприветствовал решение Таиланда и Камбоджи о прекращении огня
Рубио поприветствовал решение Таиланда и Камбоджи о прекращении огня - РИА Новости, 27.12.2025
Рубио поприветствовал решение Таиланда и Камбоджи о прекращении огня
США приветствуют решение Камбоджи и Таиланда о прекращении огня, заявил госсекретарь Марко Рубио, говоря о конфликте, урегулирование которого давно ставит себе... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T22:18:00+03:00
2025-12-27T22:18:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
сша
дональд трамп
марко рубио
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
камбоджа
таиланд
сша
в мире, камбоджа, таиланд, сша, дональд трамп, марко рубио, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Рубио поприветствовал решение Таиланда и Камбоджи о прекращении огня

Рубио: США приветствуют решение Камбоджи и Таиланда о прекращении огня

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. США приветствуют решение Камбоджи и Таиланда о прекращении огня, заявил госсекретарь Марко Рубио, говоря о конфликте, урегулирование которого давно ставит себе в заслугу американский президент Дональд Трамп.
«
"США приветствуют объявление Камбоджи и Таиланда о достижении договоренности о прекращении огня и прекращении враждебных действий на границе", - сообщил Рубио.
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступило в силу
08:12
Он призвал власти стран полностью придерживаться договоренности.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Мирная договоренность Камбоджи и Таиланда была подписана в Малайзии в конце октября в присутствии Трампа, который еще в июле говорил, что власти стран согласились проработать урегулирование. За эти усилия президента США предлагали номинировать на Нобелевскую премию мира. Трамп называет конфликт Таиланда и Камбоджи одним из восьми конфликтов, разрешенных с его помощью.
Седьмого декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации возобновился. Трамп снова обещал его урегулировать.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня, заявил Трамп
12 декабря, 20:54
 
В миреКамбоджаТаиландСШАДональд ТрампМарко РубиоОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
