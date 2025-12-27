Рейтинг@Mail.ru
США станут диктатурой из-за левых, заявил Маск
20:17 27.12.2025
США станут диктатурой из-за левых, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что США станут однопартийной страной без демократии из-за радикальных левых политиков, которые поощряют... РИА Новости, 27.12.2025
США станут диктатурой из-за левых, заявил Маск

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что США станут однопартийной страной без демократии из-за радикальных левых политиков, которые поощряют мигрантов.
"Радикальные левые уже долгое время используют мошеннические государственные программы для ввоза и удержания большого количества нелегальных (а в некоторых случаях и легальных) иммигрантов, чтобы побеждать на выборах и превратить Америку в однопартийное государство, уничтожив любую реальную демократию. Чем больше вы будете смотреть на это, тем больше будете ужасаться тому, на что идут ваши налоговые деньги, и тому факту, что, если это не изменится, ваш голос не будет ничего значить", - написал Маск в соцсети Х.
Он добавил, что та же ситуация наблюдается в Европе, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Заголовок открываемого материала