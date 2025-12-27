https://ria.ru/20251227/ssha-2065003770.html
СМИ: британский монарх посетит США в 2026 году впервые за почти 20 лет
СМИ: британский монарх посетит США в 2026 году впервые за почти 20 лет
СМИ: британский монарх посетит США в 2026 году впервые за почти 20 лет
Король Великобритании Карл III посетит США в 2026 году, визит станет первым для правящего монарха со времен поездки бывшей королевы Елизаветы II в 2007 году,... РИА Новости, 27.12.2025
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Король Великобритании Карл III посетит США в 2026 году, визит станет первым для правящего монарха со времен поездки бывшей королевы Елизаветы II в 2007 году, сообщает газета Times
со ссылкой на источник.
"Король и принц Уэльский (Уильям - ред.) совершат отдельные визиты в Америку в новом году… ведутся активные переговоры… "весьма вероятно", что король совершит поездку в апреле", - говорится в публикации Times.
По информации газеты, этот визит станет первым для правящего монарха страны со времен поездки в США Елизаветы II. Принц Уильям, как отмечается, прибудет в Северную Америку, когда США вместе с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира по футболу.
Сообщается, что эти визиты приурочены к 250-летию независимости США и проводятся в рамках формализации торгового соглашения между Штатами и Великобританией.
Ранее газета Financial Times сообщала, что США приостановили действие технологического соглашения с Великобританией на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном.
В сентябре канцелярия британского премьера Кира Стармера сообщила, что Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов.