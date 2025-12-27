СМИ: британский монарх посетит США в 2026 году впервые за почти 20 лет

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Король Великобритании Карл III посетит США в 2026 году, визит станет первым для правящего монарха со времен поездки бывшей королевы Елизаветы II в 2007 году, сообщает газета Король Великобритании Карл III посетит США в 2026 году, визит станет первым для правящего монарха со времен поездки бывшей королевы Елизаветы II в 2007 году, сообщает газета Times со ссылкой на источник.

"Король и принц Уэльский (Уильям - ред.) совершат отдельные визиты в Америку в новом году… ведутся активные переговоры… "весьма вероятно", что король совершит поездку в апреле", - говорится в публикации Times.

По информации газеты, этот визит станет первым для правящего монарха страны со времен поездки в США Елизаветы II. Принц Уильям, как отмечается, прибудет в Северную Америку, когда США вместе с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира по футболу.

Сообщается, что эти визиты приурочены к 250-летию независимости США и проводятся в рамках формализации торгового соглашения между Штатами и Великобританией.

Ранее газета Financial Times сообщала, что США приостановили действие технологического соглашения с Великобританией на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном.