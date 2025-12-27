Рейтинг@Mail.ru
00:42 27.12.2025 (обновлено: 01:13 27.12.2025)
СМИ: британский монарх посетит США в 2026 году впервые за почти 20 лет
в мире, сша, великобритания, америка, елизавета ii, карл iii, кир стармер
СМИ: британский монарх посетит США в 2026 году впервые за почти 20 лет

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКарл III
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Карл III. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Король Великобритании Карл III посетит США в 2026 году, визит станет первым для правящего монарха со времен поездки бывшей королевы Елизаветы II в 2007 году, сообщает газета Times со ссылкой на источник.
"Король и принц Уэльский (Уильям - ред.) совершат отдельные визиты в Америку в новом году… ведутся активные переговоры… "весьма вероятно", что король совершит поездку в апреле", - говорится в публикации Times.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Британии опасаются срыва торговых соглашений с США, пишут СМИ
18 декабря, 08:52
По информации газеты, этот визит станет первым для правящего монарха страны со времен поездки в США Елизаветы II. Принц Уильям, как отмечается, прибудет в Северную Америку, когда США вместе с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира по футболу.
Сообщается, что эти визиты приурочены к 250-летию независимости США и проводятся в рамках формализации торгового соглашения между Штатами и Великобританией.
Ранее газета Financial Times сообщала, что США приостановили действие технологического соглашения с Великобританией на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном.
В сентябре канцелярия британского премьера Кира Стармера сообщила, что Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Дмитриев оценил приостановку соглашения США и Британии о технологиях
16 декабря, 22:16
 
