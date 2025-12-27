Рейтинг@Mail.ru
До Запорожья военным осталось меньше ста километров, заявил Балицкий
27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 27.12.2025
До Запорожья военным осталось меньше ста километров, заявил Балицкий
До Запорожья военным осталось меньше ста километров, заявил Балицкий
После освобождения российскими войсками города Гуляйполе линия фронта отодвинулась в глубину Запорожской области, до города Запорожье остается менее 100... РИА Новости, 27.12.2025
2025
До Запорожья военным осталось меньше ста километров, заявил Балицкий

Балицкий заявил, что линия фронта отодвинулась в глубину Запорожской области

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. После освобождения российскими войсками города Гуляйполе линия фронта отодвинулась в глубину Запорожской области, до города Запорожье остается менее 100 километров, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Группировка войск "Восток" освободила город Гуляйполе, доложил президенту России Владимиру Путину в субботу командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Как уточнил командир 57-й бригады полковник Вячеслав Веденин, город был освобожден к вечеру пятницы.
"Благодарю наших бойцов, подразделения группировки войск "Восток" за блестящую и мужественную операцию по освобождению нашей земли и приближению победы. Менее 100 километров остается до города Запорожье, линия фронта отодвинута в глубину области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
