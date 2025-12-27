https://ria.ru/20251227/spetsoperatsiya-2065108926.html
До Запорожья военным осталось меньше ста километров, заявил Балицкий
До Запорожья военным осталось меньше ста километров, заявил Балицкий
После освобождения российскими войсками города Гуляйполе линия фронта отодвинулась в глубину Запорожской области, до города Запорожье остается менее 100... РИА Новости, 27.12.2025
До Запорожья военным осталось меньше ста километров, заявил Балицкий
