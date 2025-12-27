https://ria.ru/20251227/spetsoperatsiya-2065014247.html
Бойцы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области за два дня
Бойцы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области за два дня - РИА Новости, 27.12.2025
Бойцы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области за два дня
Населённый пункт Косовцево в Запорожской области был взят под контроль военнослужащими группировки "Восток" за два дня благодаря скрытному манёвру и фактору... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T05:35:00+03:00
2025-12-27T05:35:00+03:00
2025-12-27T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20251227/vsu-2065013813.html
https://ria.ru/20251227/vsu-2065012953.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области за два дня
РИА Новости: бойцы "Востока" освободили Косовцево за два дня
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Населённый пункт Косовцево в Запорожской области был взят под контроль военнослужащими группировки "Восток" за два дня благодаря скрытному манёвру и фактору внезапности, рассказал РИА Новости заместитель командира роты с позывным "Булашов".
По его словам, продвижение осложнялось открытой местностью вокруг села, однако подразделения сумели заранее сосредоточить силы в ближайших лесополосах, оставаясь незамеченными для противника.
"Мы переждали несколько дней, скрытно находясь в лесополосках (лесопосадках - ред.), чтобы противник нас не обнаружил. Когда все силы были собраны, доложили командованию и начали выдвижение", - рассказал военнослужащий.
Он отметил, что решающим стал эффект неожиданности: противник не ожидал присутствия значительного числа российских бойцов в непосредственной близости от населённого пункта.
"Противник даже не предполагал, что мы в таком количестве будем находиться у него буквально под носом. После этого начали активные действия по его вытеснению", - добавил "Булашов".
По его словам, бои за Косовцево продолжались около двух суток, по итогам которых населённый пункт был полностью взят под контроль.
"За это время мы одержали победу. Противник просто не ожидал такого развития событий", - заключил заместитель командира роты.
Минобороны РФ
26 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области
.