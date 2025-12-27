Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области за два дня - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/spetsoperatsiya-2065014247.html
Бойцы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области за два дня
Бойцы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области за два дня - РИА Новости, 27.12.2025
Бойцы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области за два дня
Населённый пункт Косовцево в Запорожской области был взят под контроль военнослужащими группировки "Восток" за два дня благодаря скрытному манёвру и фактору... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T05:35:00+03:00
2025-12-27T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20251227/vsu-2065013813.html
https://ria.ru/20251227/vsu-2065012953.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области за два дня

РИА Новости: бойцы "Востока" освободили Косовцево за два дня

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Населённый пункт Косовцево в Запорожской области был взят под контроль военнослужащими группировки "Восток" за два дня благодаря скрытному манёвру и фактору внезапности, рассказал РИА Новости заместитель командира роты с позывным "Булашов".
По его словам, продвижение осложнялось открытой местностью вокруг села, однако подразделения сумели заранее сосредоточить силы в ближайших лесополосах, оставаясь незамеченными для противника.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево
05:19
"Мы переждали несколько дней, скрытно находясь в лесополосках (лесопосадках - ред.), чтобы противник нас не обнаружил. Когда все силы были собраны, доложили командованию и начали выдвижение", - рассказал военнослужащий.
Он отметил, что решающим стал эффект неожиданности: противник не ожидал присутствия значительного числа российских бойцов в непосредственной близости от населённого пункта.
"Противник даже не предполагал, что мы в таком количестве будем находиться у него буквально под носом. После этого начали активные действия по его вытеснению", - добавил "Булашов".
По его словам, бои за Косовцево продолжались около двух суток, по итогам которых населённый пункт был полностью взят под контроль.
"За это время мы одержали победу. Противник просто не ожидал такого развития событий", - заключил заместитель командира роты.
Минобороны РФ 26 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВСУ заминировали телефоны в Запорожской области, рассказал боец
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала