Бойцы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области за два дня

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Населённый пункт Косовцево в Запорожской области был взят под контроль военнослужащими группировки "Восток" за два дня благодаря скрытному манёвру и фактору внезапности, рассказал РИА Новости заместитель командира роты с позывным "Булашов".

По его словам, продвижение осложнялось открытой местностью вокруг села, однако подразделения сумели заранее сосредоточить силы в ближайших лесополосах, оставаясь незамеченными для противника.

"Мы переждали несколько дней, скрытно находясь в лесополосках (лесопосадках - ред.), чтобы противник нас не обнаружил. Когда все силы были собраны, доложили командованию и начали выдвижение", - рассказал военнослужащий.

Он отметил, что решающим стал эффект неожиданности: противник не ожидал присутствия значительного числа российских бойцов в непосредственной близости от населённого пункта.

"Противник даже не предполагал, что мы в таком количестве будем находиться у него буквально под носом. После этого начали активные действия по его вытеснению", - добавил "Булашов".

По его словам, бои за Косовцево продолжались около двух суток, по итогам которых населённый пункт был полностью взят под контроль.