https://ria.ru/20251227/spetsoperatsiya-2065007138.html
Добровольцы ВС России готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
Добровольцы ВС России готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ - РИА Новости, 27.12.2025
Добровольцы ВС России готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
Специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса российских войск создают "рой дронов" для атак на ВСУ, сообщил... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T01:58:00+03:00
2025-12-27T01:58:00+03:00
2025-12-27T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065020761_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9593eb558a3bfc41c6a10fe74355d4a0.jpg
https://ria.ru/20251226/spetsoperatsiya-2064757808.html
https://ria.ru/20251225/operatory-2064504891.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065020761_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_fc0fa472bbce1fb2eedbabd33ab335bb.jpg
"Птички полетят в большом количестве". Специалисты — о работе над "роем дронов"
"Птички полетят роем и в большом количестве". Специалисты ДРШБр им. Александра Невского Добровольческого корпуса ВС России, выполняющей задачи в интересах группировки "Юг", работают над созданием "роя дронов".
2025-12-27T01:58
true
PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
Добровольцы ВС России готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
РИА Новости: добровольческая бригада ВС РФ готовит рой дронов для ударов по ВСУ
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса российских войск создают "рой дронов" для атак на ВСУ, сообщил РИА Новости командир технико-эксплуатационной части с позывным Булус.
"К нам поступает большое количество "птичек" (дронов. — Прим. ред.) разных форматов, разных производителей. Постоянно идет работа по их усовершенствованию, это делается каждодневно. Беспилотники полетят роем и в большом количестве", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, инженеры бригады проводят постоянный анализ и радиоразведку на линии боевого соприкосновения, чтобы противодействовать системам РЭБ украинских боевиков.
"Смотрим, какие частоты перекрывает враг. Оперативно подготавливаем БПЛА, чтобы у нас частоты были другие. Меняем видеоуправление, меняем и само управление", — добавил "Булус".
Как отметил президент Владимир Путин
, Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов и превосходит в этом Украину
практически на всех участках фронта.