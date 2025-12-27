Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Добровольцы ВС России готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса российских войск создают "рой дронов" для атак на ВСУ, сообщил РИА Новости командир технико-эксплуатационной части с позывным Булус.

"К нам поступает большое количество "птичек" (дронов. — Прим. ред.) разных форматов, разных производителей. Постоянно идет работа по их усовершенствованию, это делается каждодневно. Беспилотники полетят роем и в большом количестве", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, инженеры бригады проводят постоянный анализ и радиоразведку на линии боевого соприкосновения, чтобы противодействовать системам РЭБ украинских боевиков.

"Смотрим, какие частоты перекрывает враг. Оперативно подготавливаем БПЛА, чтобы у нас частоты были другие. Меняем видеоуправление, меняем и само управление", — добавил "Булус".