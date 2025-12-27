Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы ВС России готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:58 27.12.2025 (обновлено: 09:54 27.12.2025)
Добровольцы ВС России готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
Добровольцы ВС России готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ - РИА Новости, 27.12.2025
Добровольцы ВС России готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
Специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса российских войск создают "рой дронов" для атак на ВСУ, сообщил... РИА Новости, 27.12.2025
Добровольцы ВС России готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ

РИА Новости: добровольческая бригада ВС РФ готовит рой дронов для ударов по ВСУ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса российских войск создают "рой дронов" для атак на ВСУ, сообщил РИА Новости командир технико-эксплуатационной части с позывным Булус.
"К нам поступает большое количество "птичек" (дронов. — Прим. ред.) разных форматов, разных производителей. Постоянно идет работа по их усовершенствованию, это делается каждодневно. Беспилотники полетят роем и в большом количестве", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, инженеры бригады проводят постоянный анализ и радиоразведку на линии боевого соприкосновения, чтобы противодействовать системам РЭБ украинских боевиков.
"Смотрим, какие частоты перекрывает враг. Оперативно подготавливаем БПЛА, чтобы у нас частоты были другие. Меняем видеоуправление, меняем и само управление", — добавил "Булус".
Как отметил президент Владимир Путин, Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов и превосходит в этом Украину практически на всех участках фронта.
