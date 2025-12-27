Губернатор Камчатки провел совещание по ликвидации последствий циклона

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов . Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил , что провёл экстренное совещание по ликвидации последствий циклона, отдав распоряжения по всем ключевым направлениям.

"Сейчас главная задача – мобилизовать все силы и средства для ликвидации последствий", — написал Солодов своем Telegram-канале.

По его словам, до утра воскресенья должны быть расчищены наиболее сложные участки дорог с подтоплениями и шугой.

"Основные силы приступят к работе с 22.00 после профилактического обслуживания техники и будут работать до утра", — уточнил губернатор.

Солодов сообщил, что в Петропавловске-Камчатском в воскресенье будет возобновлено автобусное сообщение, за исключением отдаленных территорий и маршрутов со сложным рельефом. Для помощи транспорту будут задействованы тягачи, а для мониторинга ситуации в городе создадут мобильные бригады из сотрудников администрации.

По данным администрации Петропавловска-Камчатского, движение общественного транспорта в городе было приостановлено в субботу утром, его возобновление несколько раз переносилось. Как сообщили в мэрии, работу снегоуборочной техники осложняло то, что снежные массы тяжелые и мокрые.

Отдельное поручение касается острой ситуации — обрывов проводов в Елизовском округе. Специалисты ведут восстановительные работы в поселках, где зафиксированы аварии на электросетях.

"МинЖКХ совместно с Камчатскэнерго будет координировать эту работу", — отметил глава региона.

Также губернатор подтвердил, что школьники Петропавловска-Камчатского и Елизовского округа отправятся на каникулы досрочно, с понедельника, а обо всех изменениях в графике новогодних мероприятий родителей оповестят в ближайшее время.

Поручено вести постоянный мониторинг ситуации с задержками авиарейсов.

"Компании обязаны предоставить пассажирам все необходимые условия согласно регламентам", — подчеркнул губернатор.