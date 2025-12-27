Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025
14:15 27.12.2025
Губернатор Камчатки провел совещание по ликвидации последствий циклона
Губернатор Камчатки провел совещание по ликвидации последствий циклона
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, владимир солодов, камчатскэнерго
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Владимир Солодов, Камчатскэнерго
Губернатор Камчатки провел совещание по ликвидации последствий циклона

Солодов провел совещание по ликвидации последствий циклона на Камчатке

© РИА Новости / Мария ДевахинаГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что провёл экстренное совещание по ликвидации последствий циклона, отдав распоряжения по всем ключевым направлениям.
"Сейчас главная задача – мобилизовать все силы и средства для ликвидации последствий", — написал Солодов своем Telegram-канале.
По его словам, до утра воскресенья должны быть расчищены наиболее сложные участки дорог с подтоплениями и шугой.
"Основные силы приступят к работе с 22.00 после профилактического обслуживания техники и будут работать до утра", — уточнил губернатор.
Солодов сообщил, что в Петропавловске-Камчатском в воскресенье будет возобновлено автобусное сообщение, за исключением отдаленных территорий и маршрутов со сложным рельефом. Для помощи транспорту будут задействованы тягачи, а для мониторинга ситуации в городе создадут мобильные бригады из сотрудников администрации.
По данным администрации Петропавловска-Камчатского, движение общественного транспорта в городе было приостановлено в субботу утром, его возобновление несколько раз переносилось. Как сообщили в мэрии, работу снегоуборочной техники осложняло то, что снежные массы тяжелые и мокрые.
Отдельное поручение касается острой ситуации — обрывов проводов в Елизовском округе. Специалисты ведут восстановительные работы в поселках, где зафиксированы аварии на электросетях.
"МинЖКХ совместно с Камчатскэнерго будет координировать эту работу", — отметил глава региона.
Также губернатор подтвердил, что школьники Петропавловска-Камчатского и Елизовского округа отправятся на каникулы досрочно, с понедельника, а обо всех изменениях в графике новогодних мероприятий родителей оповестят в ближайшее время.
Поручено вести постоянный мониторинг ситуации с задержками авиарейсов.
"Компании обязаны предоставить пассажирам все необходимые условия согласно регламентам", — подчеркнул губернатор.
По данным Камчатского УГМС, в субботу на всей территории края шли сильные осадки в виде мокрого снега с дождём, с налипанием мокрого снега и ветром 25-30 метров в секунду. К вечеру субботы, по информации синоптиков, влияние циклона ослабло.
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На Камчатке несколько дорог закрыли из-за циклона
Происшествия
 
 
