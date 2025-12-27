Москва лидирует по уровню противопожарной защищенности населения

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона столицы с Днем спасателя и 35-летием МЧС РФ, отметив, что город лидирует по уровню противопожарной защищенности населения среди регионов России и крупнейших мегаполисов мира.

Он отметил, что работа спасателей - важный и тяжёлый труд, требующий мастерства, смелости, больших физических и моральных сил.

"Пожары, дорожно-транспортные происшествия, природные катаклизмы - вы всегда первые там, где людям нужна помощь. Рискуя собственной жизнью, спасаете попавших в беду. Невозможно переоценить роль пожарно-спасательного гарнизона в повышении безопасности столицы. Москва занимает лидирующие позиции по уровню противопожарной защищённости населения среди регионов России и крупнейших мегаполисов мира", - написал мэр в своем канале на платформе Max.

Собянин поблагодарил пожарников за высокий профессионализм, мужество и огромный вклад в развитие спасательного дела в столице. Он добавил, что спасатели "олицетворяют собой спокойствие и защиту", что москвичи чувствуют и ценят.