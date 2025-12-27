https://ria.ru/20251227/sobjanin-2065064094.html
Москва лидирует по уровню противопожарной защищенности населения
Москва лидирует по уровню противопожарной защищенности населения - РИА Новости, 27.12.2025
Москва лидирует по уровню противопожарной защищенности населения
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона столицы с Днем спасателя и 35-летием МЧС РФ, отметив, что город... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:47:00+03:00
2025-12-27T15:47:00+03:00
2025-12-27T15:47:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
москва
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40858/87/408588779_0:81:2287:1367_1920x0_80_0_0_559c0a3ec95ced3270e0900736c253b4.jpg
https://ria.ru/20251227/kurenkov-2065004998.html
https://ria.ru/20251227/putin-2065001867.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40858/87/408588779_0:0:2103:1577_1920x0_80_0_0_b3f6bd40b1fd0227463b74869e755b7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россия, Москва, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва лидирует по уровню противопожарной защищенности населения
Собянин: Москва лидирует по уровню противопожарной защищенности населения
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона столицы с Днем спасателя и 35-летием МЧС РФ, отметив, что город лидирует по уровню противопожарной защищенности населения среди регионов России и крупнейших мегаполисов мира.
Он отметил, что работа спасателей - важный и тяжёлый труд, требующий мастерства, смелости, больших физических и моральных сил.
"Пожары, дорожно-транспортные происшествия, природные катаклизмы - вы всегда первые там, где людям нужна помощь. Рискуя собственной жизнью, спасаете попавших в беду. Невозможно переоценить роль пожарно-спасательного гарнизона в повышении безопасности столицы. Москва занимает лидирующие позиции по уровню противопожарной защищённости населения среди регионов России и крупнейших мегаполисов мира", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
Собянин поблагодарил пожарников за высокий профессионализм, мужество и огромный вклад в развитие спасательного дела в столице. Он добавил, что спасатели "олицетворяют собой спокойствие и защиту", что москвичи чувствуют и ценят.
День спасателя ежегодно отмечают в России 27 декабря.