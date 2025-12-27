https://ria.ru/20251227/smi-2065047014.html
Лидеры ЕС не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского, сообщает CNN
Европейские лидеры, как ожидается, не будут принимать участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, сообщает телеканал... РИА Новости, 27.12.2025
в мире, флорида, сша, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
Лидеры ЕС не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского, сообщает CNN
