Лидеры ЕС не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского, сообщает CNN - РИА Новости, 27.12.2025
13:11 27.12.2025
Лидеры ЕС не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского, сообщает CNN
Лидеры ЕС не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского, сообщает CNN
Европейские лидеры, как ожидается, не будут принимать участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, сообщает телеканал... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T13:11:00+03:00
2025-12-27T13:11:00+03:00
Лидеры ЕС не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского, сообщает CNN

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Европейские лидеры, как ожидается, не будут принимать участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.
"Никакие европейские лидеры, как ожидается, не будут включены во встречу", - говорится в сообщении.
Белый дом ранее сообщил, что Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье.
Заголовок открываемого материала