"Ботафого" начал переговоры о трансфере защитника "Динамо", пишут СМИ
"Ботафого" начал переговоры о трансфере защитника "Динамо", пишут СМИ - 27.12.2025
"Ботафого" начал переговоры о трансфере защитника "Динамо", пишут СМИ
Бразильский футбольный клуб "Ботафого" начал переговоры о переходе защитника московского "Динамо" Рубенса Диаса, сообщает Globo. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Globo: «Ботафого» начал переговоры о переходе защитника «Динамо» Диаса