"Ботафого" начал переговоры о трансфере защитника "Динамо", пишут СМИ - 27.12.2025
Футбол
 
08:33 27.12.2025 (обновлено: 09:12 27.12.2025)
"Ботафого" начал переговоры о трансфере защитника "Динамо", пишут СМИ
"Ботафого" начал переговоры о трансфере защитника "Динамо", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Ботафого" начал переговоры о трансфере защитника "Динамо", пишут СМИ
Бразильский футбольный клуб "Ботафого" начал переговоры о переходе защитника московского "Динамо" Рубенса Диаса, сообщает Globo. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Ботафого" начал переговоры о трансфере защитника "Динамо", пишут СМИ

Globo: «Ботафого» начал переговоры о переходе защитника «Динамо» Диаса

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Ботафого" начал переговоры о переходе защитника московского "Динамо" Рубенса Диаса, сообщает Globo.
По информации издания, 24-летний футболист дал положительный сигнал и готов выслушать условия бразильского клуба.
Сообщается, что помимо "Ботафого", "Крузейро" и "Коринтианс" также интересуются игроком и планируют вступить в переговоры.
Рубенсу 24 года. Он является воспитанником "Атлетико Минейро" и выступает в составе "Динамо" с лета 2025 года. В текущем сезоне он сыграл за московский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.
ФутболРубенс ДиасБотафогоДинамо МоскваКрузейроТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
