Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 27.12.2025 (обновлено: 11:47 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/sk-2065038453.html
В Калининграде пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО
В Калининграде пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО - РИА Новости, 27.12.2025
В Калининграде пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО
Пресечена преступная группа, занимавшаяся хищением денег в Калининградской области под предлогом помощи в сборе документов для получения доверенностей на право... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T11:37:00+03:00
2025-12-27T11:47:00+03:00
калининград
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250910/moshenniki-2040986367.html
https://ria.ru/20251224/moshenniki-2064234104.html
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Калининград, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО

В Калининградской области раскрыли мошенников, похищавших деньги участников СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресечена преступная группа, занимавшаяся хищением денег в Калининградской области под предлогом помощи в сборе документов для получения доверенностей на право пользования имуществом, в том числе выплатами военным, проходящим службу на СВО, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами СК России по Калининградской области трем жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - рассказали в ведомстве.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Мошенники похитили у вдовы участника СВО три миллиона рублей
10 сентября, 15:52
По данным правоохранителей, фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, руководствуясь корыстными побуждениями, ввели в заблуждение двух мужчин, убедив их под предлогом оказания помощи в сборе документов для заключения контрактов выдать им нотариально заверенные доверенности на право распоряжения и пользования имуществом, в том числе денежными выплатами военнослужащим, проходящим военную службу в зоне СВО.
После заключения контрактов фигуранты на основании выданных доверенностей получили доступ к расчетным счетам потерпевших, откуда похитили средства на сумму, превышающую 1 миллион рублей, уточнили в СК.
"Двое фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Третьему участнику преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в настоящее время продолжается выполнение полномасштабного комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, закрепление доказательной базы, установление всех участников преступной группы и других потерпевших от преступных действий злоумышленников.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата
24 декабря, 07:36
 
КалининградКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала