В Калининграде пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресечена преступная группа, занимавшаяся хищением денег в Калининградской области под предлогом помощи в сборе документов для получения доверенностей на право пользования имуществом, в том числе выплатами военным, проходящим службу на СВО, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Следственными органами СК России по Калининградской области трем жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, руководствуясь корыстными побуждениями, ввели в заблуждение двух мужчин, убедив их под предлогом оказания помощи в сборе документов для заключения контрактов выдать им нотариально заверенные доверенности на право распоряжения и пользования имуществом, в том числе денежными выплатами военнослужащим, проходящим военную службу в зоне СВО.

После заключения контрактов фигуранты на основании выданных доверенностей получили доступ к расчетным счетам потерпевших, откуда похитили средства на сумму, превышающую 1 миллион рублей, уточнили в СК.

"Двое фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Третьему участнику преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в ведомстве.