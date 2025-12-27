Рейтинг@Mail.ru
Объединенный штаб ОДКБ рассказал о приоритете на 2026 год
10:12 27.12.2025 (обновлено: 12:49 27.12.2025)
Объединенный штаб ОДКБ рассказал о приоритете на 2026 год
Объединенный штаб ОДКБ рассказал о приоритете на 2026 год - РИА Новости, 27.12.2025
Объединенный штаб ОДКБ рассказал о приоритете на 2026 год
Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сосредоточит основные усилия в 2026 году на реализации мероприятий плана развития... РИА Новости, 27.12.2025
Москва, Андрей Сердюков, ОДКБ
Москва, Андрей Сердюков, ОДКБ
Объединенный штаб ОДКБ рассказал о приоритете на 2026 год

Щегрикович: ОДКБ в 2026 году сосредоточится на развитии военного сотрудничества

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сосредоточит основные усилия в 2026 году на реализации мероприятий плана развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы, а также приоритетов председательства РФ в организации, сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.
"Говоря о задачах на 2026 год, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сказал: "Считаю необходимым основные усилия Объединенного штаба ОДКБ в 2026 году сосредоточить на реализации мероприятий Плана развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2026-2030 годы, Плана совместной подготовки на 2026 год, а также приоритетных направлений деятельности, заявленных Российской Федерацией на период своего председательства в организации, проходящего под объявленным президентом России девизом ‒ "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель ‒ общая ответственность", - сказал Щегрикович РИА Новости.
25 декабря, 20:01
В МИД обсудили подготовку председательства России в ОДКБ в 2026 году
25 декабря, 20:01
Он рассказал, что 26 декабря в Москве в Международном военном центре состоялось подведение итогов деятельности Объединенного штаба ОДКБ за 2025 год и постановка задач на 2026 год с участием исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова, который с 1 января 2026 года возглавит работу в ОДКБ.
Подводя итоги, Сердюков отметил, что в нынешнем году особое внимание уделялось повышению оперативности принятия и реализации решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности, дальнейшему развитию компонентов войск (коллективных сил), подготовке их к выполнению задач по предназначению, а также совершенствованию систем управления и всестороннего обеспечения.
В свою очередь Масадыков, выступая перед участниками мероприятия, дал высокую оценку совместной работе в текущем году Объединенного штаба и секретариата и отметил, что в настоящее время завершена разработка проекта Плана мероприятий по реализации решений ноябрьской (2025 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, основанного на приоритетах Российской Федерации. "Документ нацелен на активную работу по совершенствованию системы управления коллективными силами ОДКБ, наращиванию потенциала национальных контингентов, развитию совместной подготовки, укреплению миротворческого потенциала и ряду других важных направлений", - добавил Масадыков.
8 декабря, 20:22
Путин назвал приоритеты ОДКБ
8 декабря, 20:22
 
МоскваАндрей СердюковОДКБ
 
 
