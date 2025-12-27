Объединенный штаб ОДКБ рассказал о приоритете на 2026 год

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сосредоточит основные усилия в 2026 году на реализации мероприятий плана развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы, а также приоритетов председательства РФ в организации, сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Говоря о задачах на 2026 год, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сказал: "Считаю необходимым основные усилия Объединенного штаба ОДКБ в 2026 году сосредоточить на реализации мероприятий Плана развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2026-2030 годы, Плана совместной подготовки на 2026 год, а также приоритетных направлений деятельности, заявленных Российской Федерацией на период своего председательства в организации, проходящего под объявленным президентом России девизом ‒ "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель ‒ общая ответственность", - сказал Щегрикович РИА Новости.

Он рассказал, что 26 декабря в Москве в Международном военном центре состоялось подведение итогов деятельности Объединенного штаба ОДКБ за 2025 год и постановка задач на 2026 год с участием исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова, который с 1 января 2026 года возглавит работу в ОДКБ.

Подводя итоги, Сердюков отметил, что в нынешнем году особое внимание уделялось повышению оперативности принятия и реализации решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности, дальнейшему развитию компонентов войск (коллективных сил), подготовке их к выполнению задач по предназначению, а также совершенствованию систем управления и всестороннего обеспечения.