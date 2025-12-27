Рейтинг@Mail.ru
Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу - РИА Новости, 27.12.2025
04:17 27.12.2025 (обновлено: 06:10 27.12.2025)
Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу
Каждый второй россиянин не будет смотреть новогодние шоу, а почти треть выберут классические программы по федеральным каналам, подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2025
Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsДевушка сидит перед телевизором на Новый Год
Девушка сидит перед телевизором на Новый Год. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Каждый второй россиянин не будет смотреть новогодние шоу, а почти треть выберут классические программы по федеральным каналам, подсчитали для РИА Новости аналитики медиахолдинга Rambler&Co.
"Половина россиян (50%) признались, что не смотрят новогодние шоу. Среди тех, кому формат все же близок, лидирует классика на федеральных каналах — ее выбирают 31%. Значительно реже зрители обращаются к онлайн-версиям и нарезкам "огоньков" прошлых лет в соцсетях (8%), праздничным проектам независимых студий в интернете (7%) и новогодним стримам или спецвыпускам блогеров (4%)", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 069 интернет-пользователей.
При этом среди тех, кто включает праздничный контент, большинство воспринимают его как фон для проведения Нового года. Почти четверть смотрят новогодние шоу фрагментами, отдельными номерами или выступлениями. Лишь 10% включают новогодние программы целиком, и еще 10% предпочитают откладывать просмотр на потом.
По данным исследования, для 55% россиян главными ценностями просмотра новогодних шоу стали ощущение традиции и связанные с этим эмоции. Для 37% просмотр не вызывает ярких чувств и остается скорее привычкой. Радость от появления знакомых звезд испытывают 6%, а чувство, что "смотрят все", появляется лишь у 2%.
Куда пойти на Новый год: самые неожиданные праздничные шоу 2025-2026
