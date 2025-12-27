Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Каждый второй россиянин не будет смотреть новогодние шоу, а почти треть выберут классические программы по федеральным каналам, подсчитали для РИА Новости аналитики медиахолдинга Rambler&Co.

"Половина россиян (50%) признались, что не смотрят новогодние шоу. Среди тех, кому формат все же близок, лидирует классика на федеральных каналах — ее выбирают 31%. Значительно реже зрители обращаются к онлайн-версиям и нарезкам "огоньков" прошлых лет в соцсетях (8%), праздничным проектам независимых студий в интернете (7%) и новогодним стримам или спецвыпускам блогеров (4%)", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 069 интернет-пользователей.

При этом среди тех, кто включает праздничный контент, большинство воспринимают его как фон для проведения Нового года. Почти четверть смотрят новогодние шоу фрагментами, отдельными номерами или выступлениями. Лишь 10% включают новогодние программы целиком, и еще 10% предпочитают откладывать просмотр на потом.