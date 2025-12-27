Рейтинг@Mail.ru
Шерпа рассказала о статусе представителей Польши на саммите G20 в США
04:26 27.12.2025 (обновлено: 06:04 27.12.2025)
Шерпа рассказала о статусе представителей Польши на саммите G20 в США
Шерпа рассказала о статусе представителей Польши на саммите G20 в США - РИА Новости, 27.12.2025
Шерпа рассказала о статусе представителей Польши на саммите G20 в США
Представители Польши участвовали в первой встрече шерп G20 в Вашингтоне в качестве гостей председательствующих в объединении США, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2025
польша, вашингтон (штат), сша, светлана лукаш, большая двадцатка
Польша, Вашингтон (штат), США, Светлана Лукаш, Большая двадцатка
Шерпа рассказала о статусе представителей Польши на саммите G20 в США

Светлана Лукаш
Светлана Лукаш. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Представители Польши участвовали в первой встрече шерп G20 в Вашингтоне в качестве гостей председательствующих в объединении США, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш.
"Польша уже сейчас участвовала в заседании шерп в качестве гостя. Это единоличное решение председательства. Но гостей приглашает всегда председатель", — сообщила Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Шерпа заявила, что к России прислушивались на встречах G20
23 декабря, 06:55
 
ПольшаВашингтон (штат)СШАСветлана ЛукашБольшая двадцатка
 
 
