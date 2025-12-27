В Шереметьево из-за ограничений отменили два рейса

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Два рейса отменены в аэропорту "Шереметьево" на фоне введения временных ограничений, 14 самолетов ушли на запасной аэродром, сообщили в воздушной гавани.
Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" в 17.06 мск, аэропорт осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами.
"Аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по согласованию с соответствующими органами. В период с 17.00 по 19.30: отменено два рейса... 14 рейсов ушли на запасной аэродром", - говорится в сообщении.
Аэропорт за время действия ограничений обеспечил прилет 19 рейсов и вылет 24 самолетов. Задержек рейсов более чем на два часа нет.
Ситуация в пассажирских терминалах спокойная, пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам.
