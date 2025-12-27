Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево из-за ограничений отменили два рейса
20:00 27.12.2025 (обновлено: 20:01 27.12.2025)
В Шереметьево из-за ограничений отменили два рейса
Два рейса отменены в аэропорту "Шереметьево" на фоне введения временных ограничений, 14 самолетов ушли на запасной аэродром, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 27.12.2025
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
москва
россия
москва
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Москва
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Два рейса отменены в аэропорту "Шереметьево" на фоне введения временных ограничений, 14 самолетов ушли на запасной аэродром, сообщили в воздушной гавани.
Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" в 17.06 мск, аэропорт осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами.
«
"Аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по согласованию с соответствующими органами. В период с 17.00 по 19.30: отменено два рейса... 14 рейсов ушли на запасной аэродром", - говорится в сообщении.
Аэропорт за время действия ограничений обеспечил прилет 19 рейсов и вылет 24 самолетов. Задержек рейсов более чем на два часа нет.
Ситуация в пассажирских терминалах спокойная, пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам.
