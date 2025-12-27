В Шереметьево из-за ограничений отменили два рейса

«

"Аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по согласованию с соответствующими органами. В период с 17.00 по 19.30: отменено два рейса... 14 рейсов ушли на запасной аэродром", - говорится в сообщении.