15:01 27.12.2025
Вучич анонсировал открытие новой фабрики для производства БПЛА в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич анонсировал открытие в конце марта-начале апреля новой фабрики для производства БПЛА в Сербии. РИА Новости, 27.12.2025
в мире, сербия, белград (город), израиль, александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Израиль, Александр Вучич
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал открытие в конце марта-начале апреля новой фабрики для производства БПЛА в Сербии.
Глава сербского государства сообщил 12 декабря, что власти страны за два года планируют принять на вооружение до 80 тысяч дронов-камикадзе как собственного производства, так и импортного.
"Мы вложили много, вы бы удивились, если бы узнали, сколько у нас сейчас БПЛА на складах и сколько дронов-камикадзе и других. Мы покупаем и продолжаем покупать. Скоро, в конце марта, самое позднее - в начале апреля, ожидаю открытия первой большой фабрики дронов в нашей стране и с гордостью отмечаю, что речь будет идти о высокотехнологичных БПЛА", - заявил Вучич журналистам при посещении казармы Баница в Белграде и добавил, что производство дронов будет в сотрудничестве с "одной большой иностранной силой".
Как сказал ранее РИА Новости начальник отдела общей аэродинамики и управления Военно-технического института (ВТИ) МО Сербии Миодраг Миленкович-Бабич, предприятия ВПК Сербии активно развивают собственные ударные и разведывательные системы БПЛА, некоторые из них уже массово приняты на вооружение.
Среди них FPV-дроны "Комарац-1 (комар – ред.)", "Комарац-2" в модификациях с оптико-волоконным кабелем, а также несколько вариантов дрона "Комарац-3": на оптоволокне, вариант с РПГ M-80 "Золя" и различными боеголовками такими как "Малютка".
Сербским ВПК ведется работа и над разведывательными и разведывательно-ударными, создан БПЛА "Врабац", который уже встал на вооружение и начато серийное производство, идет разработка разведывательного БПЛА "Сенка" (Тень – ред.), представлен концепт БПЛА "Стршлен" (Шершень - ред.) Наряду с этим СДПР (оборонная госкомпания Југоимпорт СДПР – ред.) также разрабатывает БПЛА, в том числе, разведывательно-ударный Гавран (Ворон – ред.) 145.
На военном параде 20 сентября в Белграде впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный РСЗО PULS того же производителя.
В мае 2023 года на вооружение армии Сербии также были приняты разработанные с использованием китайских технологий разведывательные БПЛА "Пегаз", которые используют оптику и электронику CH-92A производства КНР.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вучич призвал ООН отреагировать на поставку Турцией дронов Косово
9 октября, 22:09
 
В миреСербияБелград (город)ИзраильАлександр Вучич
 
 
