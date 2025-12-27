https://ria.ru/20251227/samolet-2065067880.html
Алиханов рассказал о производстве Ту-214
Алиханов рассказал о производстве Ту-214 - РИА Новости, 27.12.2025
Алиханов рассказал о производстве Ту-214
Казанский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), как ожидается, с 2028 года сможет выйти на производство 20... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:32:00+03:00
2025-12-27T16:32:00+03:00
2025-12-27T16:32:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ту-214
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065066787_0:220:3071:1947_1920x0_80_0_0_78d9d7cbe53cc982501eeccf21dd12ec.jpg
https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html
россия
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ту-214
Алиханов рассказал о производстве Ту-214
На Казанском авиазаводе планируют производить 20 самолетов Ту-214 в год
КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Казанский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), как ожидается, с 2028 года сможет выйти на производство 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Двадцать единиц ежегодно, но это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель", - сказал министр.
Он отметил, что в следующем году темп производства самолетов Ту-2
14 ожидается на уровне шести единиц, а в 2027 году - 12 единиц.
Ранее Росавиация
вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов
отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.
Ту-214 - современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5200 километров. В начале 2022 года Ту-214 производились в основном для спецзаказчиков, а не для авиакомпаний. Это было связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты.