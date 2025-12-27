Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о производстве Ту-214 - РИА Новости, 27.12.2025
16:32 27.12.2025
Алиханов рассказал о производстве Ту-214
Казанский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), как ожидается, с 2028 года сможет выйти на производство 20... РИА Новости, 27.12.2025
россия
экономика, россия, антон алиханов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ту-214
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ту-214
Самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими
Самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими. Архивное фото
КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Казанский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), как ожидается, с 2028 года сможет выйти на производство 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Двадцать единиц ежегодно, но это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель", - сказал министр.
Он отметил, что в следующем году темп производства самолетов Ту-214 ожидается на уровне шести единиц, а в 2027 году - 12 единиц.
Ранее Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.
Ту-214 - современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5200 километров. В начале 2022 года Ту-214 производились в основном для спецзаказчиков, а не для авиакомпаний. Это было связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты.
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"
18 апреля, 17:07
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ту-214
 
 
