Алиханов рассказал о производстве Ту-214

КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Казанский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), как ожидается, с 2028 года сможет выйти на производство 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Двадцать единиц ежегодно, но это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель", - сказал министр.

Он отметил, что в следующем году темп производства самолето в Ту-2 14 ожидается на уровне шести единиц, а в 2027 году - 12 единиц.

Ранее Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.