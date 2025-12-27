ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. ВСУ продолжают бить по гражданским объекта Херсонской области, говорить о спаде обстрелов не приходится, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

"Бывают дни, когда обстрелов несколько меньше, но говорить о спаде не приходится. Украинские формирования продолжает целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам, объектам жизнеобеспечения и даже автомобилям мирных жителей. Самое страшное — что гибнут люди, мирные граждане. Это террор против населения, к которому украинское командование прибегает постоянно", - сказал Сальдо.

По его словам, режим повышенной готовности военных и всех оперативных служб сохраняется, а защита граждан остается приоритетом.

"Энергетика остается одной из наиболее уязвимых сфер. Только за последний месяц было несколько ударов по трансформаторным подстанциям и линиям электропередачи, из-за которых временно без света оставались от нескольких тысяч до более 300 тысяч жителей области. Тем не менее, работники "Херсонэнерго" восстанавливают подачу в кратчайшие сроки — как правило, не более суток. При этом запасы электрооборудования сформированы с учётом не только обстрелов, но и зимнего периода", - сказал губернатор.