Рейтинг@Mail.ru
ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:29 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/saldo-2065014063.html
ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 27.12.2025
ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ продолжают бить по гражданским объекта Херсонской области, говорить о спаде обстрелов не приходится, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T05:29:00+03:00
2025-12-27T05:29:00+03:00
херсонская область
россия
днепр (река)
валерий герасимов
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583349_0:121:3210:1927_1920x0_80_0_0_a76c61d4f515d97c59b5b0604d6ec910.jpg
https://ria.ru/20251226/kherson-2064763800.html
https://ria.ru/20251226/saldo-2064754442.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583349_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_4d7780f25726c96eda533982431bd9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, днепр (река), валерий герасимов, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Россия, Днепр (река), Валерий Герасимов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. ВСУ продолжают бить по гражданским объекта Херсонской области, говорить о спаде обстрелов не приходится, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Бывают дни, когда обстрелов несколько меньше, но говорить о спаде не приходится. Украинские формирования продолжает целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам, объектам жизнеобеспечения и даже автомобилям мирных жителей. Самое страшное — что гибнут люди, мирные граждане. Это террор против населения, к которому украинское командование прибегает постоянно", - сказал Сальдо.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Сотрудники ТЦК с автоматами грабят дома в Херсоне, заявил Сальдо
Вчера, 07:24
По его словам, режим повышенной готовности военных и всех оперативных служб сохраняется, а защита граждан остается приоритетом.
"Энергетика остается одной из наиболее уязвимых сфер. Только за последний месяц было несколько ударов по трансформаторным подстанциям и линиям электропередачи, из-за которых временно без света оставались от нескольких тысяч до более 300 тысяч жителей области. Тем не менее, работники "Херсонэнерго" восстанавливают подачу в кратчайшие сроки — как правило, не более суток. При этом запасы электрооборудования сформированы с учётом не только обстрелов, но и зимнего периода", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перебросить ДРГ на левобережье Днепра
Вчера, 02:48
 
Херсонская областьРоссияДнепр (река)Валерий ГерасимовВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала