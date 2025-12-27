https://ria.ru/20251227/saldo-2065014063.html
ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 27.12.2025
ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ продолжают бить по гражданским объекта Херсонской области, говорить о спаде обстрелов не приходится, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. ВСУ продолжают бить по гражданским объекта Херсонской области, говорить о спаде обстрелов не приходится, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Бывают дни, когда обстрелов несколько меньше, но говорить о спаде не приходится. Украинские формирования продолжает целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам, объектам жизнеобеспечения и даже автомобилям мирных жителей. Самое страшное — что гибнут люди, мирные граждане. Это террор против населения, к которому украинское командование прибегает постоянно", - сказал Сальдо.
По его словам, режим повышенной готовности военных и всех оперативных служб сохраняется, а защита граждан остается приоритетом.
"Энергетика остается одной из наиболее уязвимых сфер. Только за последний месяц было несколько ударов по трансформаторным подстанциям и линиям электропередачи, из-за которых временно без света оставались от нескольких тысяч до более 300 тысяч жителей области. Тем не менее, работники "Херсонэнерго" восстанавливают подачу в кратчайшие сроки — как правило, не более суток. При этом запасы электрооборудования сформированы с учётом не только обстрелов, но и зимнего периода", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.