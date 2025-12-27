Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал три фактора, от которых зависит курс рубля на исходе года - РИА Новости, 27.12.2025
02:17 27.12.2025
Аналитик назвал три фактора, от которых зависит курс рубля на исходе года
Аналитик назвал три фактора, от которых зависит курс рубля на исходе года - РИА Новости, 27.12.2025
Аналитик назвал три фактора, от которых зависит курс рубля на исходе года
На протяжении всего 2025 года рубль поддерживали сразу несколько факторов, и последние дни декабря не станут исключением, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T02:17:00+03:00
2025-12-27T02:17:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
альфа-форекс
федеральная резервная система сша
александр шнейдерман
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть, альфа-форекс, федеральная резервная система сша, александр шнейдерман, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Альфа-Форекс, Федеральная резервная система США, Александр Шнейдерман, Экономика
Аналитик назвал три фактора, от которых зависит курс рубля на исходе года

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. На протяжении всего 2025 года рубль поддерживали сразу несколько факторов, и последние дни декабря не станут исключением, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"На исходе 2025 года рубль еще заметнее поддерживают налоговый период, заметно высокое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и мягкая риторика ФРС США", — указал эксперт.
По его словам, инфляция по итогам года может оказаться ниже 6%, заметных факторов давления на рубль в ближайшей перспективе не наблюдается. На сегодняшний день это самый надежный и интересный инструмент для сбережения и инвестиций.
С большой долей вероятности доллар встретит 2026 год в районе 80 рублей, а на внебиржевых торгах его стоимость будет колебаться в районе 75,5-81,5 рублей. Минимум по евро может опуститься к 89, по юаню к 10,7 рубля, заключил Шнейдерман.
Пункт обмена валюты - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россиянам назвали момент, когда доллар снова будет по 90 рублей
23 декабря, 03:07
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьАльфа-ФорексФедеральная резервная система СШААлександр ШнейдерманЭкономика
 
 
