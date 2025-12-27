Аналитик назвал три фактора, от которых зависит курс рубля на исходе года

"На исходе 2025 года рубль еще заметнее поддерживают налоговый период, заметно высокое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и мягкая риторика ФРС США", — указал эксперт.

По его словам, инфляция по итогам года может оказаться ниже 6%, заметных факторов давления на рубль в ближайшей перспективе не наблюдается. На сегодняшний день это самый надежный и интересный инструмент для сбережения и инвестиций.