Рубио призвал к сдержанности на фоне обострения ситуации в Йемене

ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио призвал к сдержанности и дипломатии на фоне обострившейся ситуации на юго-востоке Йемена, а также поблагодарил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты за поддержку всех усилий, направленных на поддержание общих интересов в сфере безопасности.
"Соединенные Штаты обеспокоены недавними событиями на юго-востоке Йемена. Мы призываем к сдержанности и продолжению дипломатических усилий для достижения долгосрочного урегулирования. Мы благодарны за дипломатическую активность наших партнеров, Королевства Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в заявлении Рубио, опубликованным государственным департаментом в пятницу.
Рубио добавил, что Вашингтон по-прежнему поддерживает все усилия, направленные на продвижение общих интересов в области безопасности.
Ранее лидер Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими попросил арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией оказать военную помощь йеменской армии для защиты мирного населения в восточной провинции Хадрамаут от захвативших ее сил южан, сообщил источник в правительстве Йемена агентству новостей Saba по итогам экстренного заседания национального оборонного совета.
В начале декабря военные силы Переходного совета захватили власть в двух стратегически важных восточных провинциях - Хадрамаут и Аль-Махра, что раскритиковал глава Руководящего президентского совета Рашад аль-Алими, потребовав помощи от Саудовской Аравии, чтобы убрать силы совета с востока. Стороны конфликта подписали соглашение при посредничестве Эр-Рияда об отводе сил совета из восточных провинций, но оно так и не было выполнено.
Правящий на юге Йемена совет, который после захвата восточных провинций стал контролировать восемь провинций в этой стране, требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей на юге Йемена и объединившейся с севером 22 мая 1990 года, образовав Республику Йемен. Он обосновывает это требование тем, что жители южных провинций страдали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.
Более десяти лет Йемен переживает гражданский конфликт между международно признанным правительством и движением хуситов "Ансар Аллах", которое захватило власть в Йемене в 2014 году и продолжает удерживать ее в большинстве северных и центральных провинций, включая столицу Сану.
