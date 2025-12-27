Рубио призвал к сдержанности на фоне обострения ситуации в Йемене

ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио призвал к сдержанности и дипломатии на фоне обострившейся ситуации на юго-востоке Йемена, а также поблагодарил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты за поддержку всех усилий, направленных на поддержание общих интересов в сфере безопасности.

Правящий на юге Йемена совет, который после захвата восточных провинций стал контролировать восемь провинций в этой стране, требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей на юге Йемена и объединившейся с севером 22 мая 1990 года, образовав Республику Йемен. Он обосновывает это требование тем, что жители южных провинций страдали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.