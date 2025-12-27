https://ria.ru/20251227/rossiya-2065099803.html
Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении
Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2025
Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении
Группировка "Днепр" наступает на запорожском направлении, освобожден Степногорск, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:50:00+03:00
2025-12-27T20:50:00+03:00
2025-12-27T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17d1026f0879605121caacc2e0f95f8c.jpg
https://ria.ru/20251227/vsu-2065099535.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1207305d3c7f16b747718236bdf7f0eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Происшествия
Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении
Герасимов: ВС России ведут наступление на Запорожском направлении