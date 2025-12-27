Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 27.12.2025 (обновлено: 21:55 27.12.2025)
Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении
Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении
Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении
Группировка "Днепр" наступает на запорожском направлении, освобожден Степногорск, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
россия
безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Происшествия
Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении

Герасимов: ВС России ведут наступление на Запорожском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Группировка "Днепр" наступает на запорожском направлении, освобожден Степногорск, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" ведут наступательные действия на запорожском направлении. Освободили населенный пункт Степногорск и завершают уничтожение формирований противника в Приморском и Лукьяновском", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
Военнослужащие ВС РФ
Группа "Запад" ликвидирует блокированную группировку ВСУ восточнее Купянска
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Валерий Герасимов
Владимир Путин
Происшествия
 
 
