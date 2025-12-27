https://ria.ru/20251227/rossiya-2065094782.html
Войскам России есть чем порадовать, заявил Путин
Войскам России есть чем порадовать, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Войскам России есть чем порадовать, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии ситуации в зоне СВО заявил, что российским войскам есть чем порадовать, есть результаты. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:21:00+03:00
2025-12-27T20:21:00+03:00
2025-12-27T21:56:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20251227/putin-2065108298.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Происшествия
Войскам России есть чем порадовать, заявил Путин
Путин: войскам России есть чем порадовать