Школе №104 Петровского района города Донецка присвоили имя дважды Героя России генерала-майора Михаила Гудкова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2025
Школе в Донецке присвоили имя дважды Героя России
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Школе №104 Петровского района города Донецка присвоили имя дважды Героя России генерала-майора Михаила Гудкова, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу на базе школы №104 в Петровском районе
города Донецка
прошло мероприятие по присвоению школе имени дважды Героя России
генерала-майора Михаила Гудкова
. В рамках присвоения была торжественно открыта именная табличка героя, а также его бюст.
На мероприятии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин
, министр образования ДНР Олег Трофимов
, начальник центрального штаба "Юнармии
" в ДНР Виктор Пудак и сослуживцы генерала.
"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память и увековечить память одного из наших героев, героев Отечества, Михаила Гудкова, генерала-майора, который своей жизнью, своими стремлениями стал настоящим примером для следующих поколений молодых людей. Он впервые в истории нашей страны. стал дважды Героем России... Это абсолютно не случайно, потому что его путь был героическим", - сказал в ходе речи Пушилин.
"Максимально ответственный человек, который вникал во все нужды даже самых младших подчиненных себе людей. Очень позитивные о нем воспоминания. Он постарался объединить всю морскую пехоту в одно единое целое. Одной фразой сказать, что это просто "отец морской пехоты", - сказал заместитель командира 22-го отдельного танкового батальона по военно-политической работе с позывным "Шеф".
Он добавил, что по сей день в каждом подразделении, начиная от штабов и заканчивая боевыми подразделениями висит фотография Гудкова вместе с небольшим описанием биографии генерала.
В завершении мероприятия собравшиеся возложили цветы к бюсту Гудкова.