Школе в Донецке присвоили имя дважды Героя России - РИА Новости, 27.12.2025
18:28 27.12.2025
Школе в Донецке присвоили имя дважды Героя России
Школе в Донецке присвоили имя дважды Героя России
донецкая народная республика
россия
петровский район
михаил гудков
денис пушилин
олег трофим
юнармия
общество
донецкая народная республика, россия, петровский район, михаил гудков, денис пушилин, олег трофим, юнармия, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Петровский район, Михаил Гудков, Денис Пушилин, Олег Трофим, Юнармия, Общество
Школе в Донецке присвоили имя дважды Героя России

В Донецке школе №104 присвоили имя дважды Героя России Михаила Гудкова

Бюст дважды Героя России Михаила Гудкова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Школе №104 Петровского района города Донецка присвоили имя дважды Героя России генерала-майора Михаила Гудкова, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу на базе школы №104 в Петровском районе города Донецка прошло мероприятие по присвоению школе имени дважды Героя России генерала-майора Михаила Гудкова. В рамках присвоения была торжественно открыта именная табличка героя, а также его бюст.
На мероприятии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, министр образования ДНР Олег Трофимов, начальник центрального штаба "Юнармии" в ДНР Виктор Пудак и сослуживцы генерала.
"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память и увековечить память одного из наших героев, героев Отечества, Михаила Гудкова, генерала-майора, который своей жизнью, своими стремлениями стал настоящим примером для следующих поколений молодых людей. Он впервые в истории нашей страны. стал дважды Героем России... Это абсолютно не случайно, потому что его путь был героическим", - сказал в ходе речи Пушилин.
"Максимально ответственный человек, который вникал во все нужды даже самых младших подчиненных себе людей. Очень позитивные о нем воспоминания. Он постарался объединить всю морскую пехоту в одно единое целое. Одной фразой сказать, что это просто "отец морской пехоты", - сказал заместитель командира 22-го отдельного танкового батальона по военно-политической работе с позывным "Шеф".
Он добавил, что по сей день в каждом подразделении, начиная от штабов и заканчивая боевыми подразделениями висит фотография Гудкова вместе с небольшим описанием биографии генерала.
В завершении мероприятия собравшиеся возложили цветы к бюсту Гудкова.
В Донецке почтили память комбата Гиви
19 июля, 19:38
В Донецке почтили память комбата Гиви
