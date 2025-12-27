Школе в Донецке присвоили имя дважды Героя России

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Школе №104 Петровского района города Донецка присвоили имя дважды Героя России генерала-майора Михаила Гудкова, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память и увековечить память одного из наших героев, героев Отечества, Михаила Гудкова, генерала-майора, который своей жизнью, своими стремлениями стал настоящим примером для следующих поколений молодых людей. Он впервые в истории нашей страны. стал дважды Героем России... Это абсолютно не случайно, потому что его путь был героическим", - сказал в ходе речи Пушилин.

"Максимально ответственный человек, который вникал во все нужды даже самых младших подчиненных себе людей. Очень позитивные о нем воспоминания. Он постарался объединить всю морскую пехоту в одно единое целое. Одной фразой сказать, что это просто "отец морской пехоты", - сказал заместитель командира 22-го отдельного танкового батальона по военно-политической работе с позывным "Шеф".

Он добавил, что по сей день в каждом подразделении, начиная от штабов и заканчивая боевыми подразделениями висит фотография Гудкова вместе с небольшим описанием биографии генерала.