16:39 27.12.2025
Все испытания Ил-114-300 фактически завершены, заявил Ядров
франция, канада, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-114-300, ан-24, экономика
© РИА Новости / Павел Бедняков
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском. Архивное фото
КАЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Все испытания самолета Ил-114-300 фактически завершены, выполнение последних запланировано на I квартал 2026 года, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Фактически уже завершены все испытания по машине Ил-114. У нас остались направления, связанные с погодными условиями, это по проверке молнии, грозовой деятельности и достижению отрицательных температур, которые, я уверен, коллегами из ОАК будут завершены в первом квартале, и мы все вместе отпразднуем это замечательное событие, когда получим в эксплуатацию региональную машину Ил-114, конечно, которую очень сильно ждут наши региональные авиакомпании", - сказал Ядров.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур.
В России разработали систему предупреждения столкновений в воздухе
16:37
 
Заголовок открываемого материала