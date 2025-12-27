Рейтинг@Mail.ru
"Ростелеком" досрочно достиг многих целей, заявил Медведев - РИА Новости, 27.12.2025
16:27 27.12.2025
"Ростелеком" досрочно достиг многих целей, заявил Медведев
"Ростелеком" досрочно достиг многих целей, заявил Медведев
россия
"Ростелеком" досрочно достиг многих целей, заявил Медведев

Логотип компании "Ростелеком" в помещении первого флагманского салона связи "Ростелекома" в Москве
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Компания "Ростелеком" досрочно достигла многих целей, поставленных в рамках стратегии развития компании до 2025 года, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Медведев.
"Провели итоговое в 2025 году заседание совета директоров "Ростелекома". Истекает срок действия Стратегии развития компании на 2020–2025 годы. Многие поставленные в ней цели достигнуты досрочно. "Ростелеком" успешно развивался эти 5 лет и внес важный вклад в укрепление цифрового суверенитета нашей страны", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин поблагодарил "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян
19 декабря, 17:34
19 декабря, 17:34
 
ЭкономикаРоссияДмитрий МедведевРостелеком
 
 
