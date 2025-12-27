МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия не будет обсуждать территориальный вопрос с Владимиром Зеленским, такое убеждение выразил в эфире своего YouTube-канала отставной американский военный Дэниел Дэвис.
«
"Нет никакого варианта, при котором Россия пойдет на такой компромисс (отказ от территорий. — Прим. ред.). Это очень серьезное требование, и ни у Украины, ни у Запада нет преимущества, чтобы этого требовать", — сказал он.
"Это просто суровая правда", — констатировал Дэвис.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
Телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную Штатами свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.