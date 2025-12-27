Власти продлили статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство России продлило статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов до конца 2029 года по инициативе правкомиссии по развитию электроэнергетики, сказано в распоряжении кабмина.

"На основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики отнести к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей, генерирующие объекты по перечню согласно приложению", - сказано в документе.

Среди объектов с продленным статусом числится генерирующее оборудование на Симферопольской МГТЭС, Севастопольской МГТЭС, Западно-Крымской МГТЭС и подстанции "Кирилловская" " Россетей ".