27.12.2025
23:17 27.12.2025
Власти продлили статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов
россия, россети, общество
Россия, Россети, Общество
Власти продлили статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов

Правительство продлило статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство России продлило статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов до конца 2029 года по инициативе правкомиссии по развитию электроэнергетики, сказано в распоряжении кабмина.
"На основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики отнести к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей, генерирующие объекты по перечню согласно приложению", - сказано в документе.
Среди объектов с продленным статусом числится генерирующее оборудование на Симферопольской МГТЭС, Севастопольской МГТЭС, Западно-Крымской МГТЭС и подстанции "Кирилловская" "Россетей".
Также в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей продлены статусы 14 генерирующих тепловых объектов, таких как Шахтинская ГТЭС, ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго, Юго-Западная ТЭЦ и Кемеровская ТЭЦ.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В России построят 15 объектов генерации на 3,2 ГВт
29 октября, 17:05
 
РоссияРоссетиОбщество
 
 
