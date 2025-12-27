Число ветеринарных клиник в России выросло в 1,5 раза

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число организаций, оказывающих ветеринарную помощь домашним питомцам, в России за четыре года выросло более чем в 1,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус".

"Российский рынок ветеринарных услуг для домашних животных за четыре года вырос с 459 до 724 организаций, что составляет рост на 57,73%. При этом на индивидуальных предпринимателей приходится 86,74% рынка. Это отражает низкий порог входа и высокую конкуренцию среди небольших игроков", - подсчитали авторы исследования.

На фоне увеличения числа организаций усиливается регуляторная нагрузка и цифровизация услуг, отмечают аналитики. В некоторых регионах, включая Московскую область , уже внедрена онлайн-регистрация домашних животных. В настоящее время на доработке находится федеральный законопроект об обязательной маркировке питомцев по всей стране. Эти меры повышают прозрачность рынка, но требуют дополнительных инвестиций со стороны клиник, подчеркивают аналитики.