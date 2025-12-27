Рейтинг@Mail.ru
Число ветеринарных клиник в России выросло в 1,5 раза
27.12.2025
10:43 27.12.2025
Число ветеринарных клиник в России выросло в 1,5 раза
Число ветеринарных клиник в России выросло в 1,5 раза
Число ветеринарных клиник в России выросло в 1,5 раза
Число организаций, оказывающих ветеринарную помощь домашним питомцам, в России за четыре года выросло более чем в 1,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики...
Россия, Московская область (Подмосковье), Новый год
Число ветеринарных клиник в России выросло в 1,5 раза

Число ветеринарных клиник в России за четыре года выросло в 1,5 раза

Ветеринарный врач
Ветеринарный врач
Ветеринарный врач
Перейти в медиабанк
Ветеринарный врач. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число организаций, оказывающих ветеринарную помощь домашним питомцам, в России за четыре года выросло более чем в 1,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус".
"Российский рынок ветеринарных услуг для домашних животных за четыре года вырос с 459 до 724 организаций, что составляет рост на 57,73%. При этом на индивидуальных предпринимателей приходится 86,74% рынка. Это отражает низкий порог входа и высокую конкуренцию среди небольших игроков", - подсчитали авторы исследования.
Фестиваль-пристройство Котики, которые любят
В Москве пройдет новогодний фестиваль пристройства кошек
25 декабря, 14:21
25 декабря, 14:21
На фоне увеличения числа организаций усиливается регуляторная нагрузка и цифровизация услуг, отмечают аналитики. В некоторых регионах, включая Московскую область, уже внедрена онлайн-регистрация домашних животных. В настоящее время на доработке находится федеральный законопроект об обязательной маркировке питомцев по всей стране. Эти меры повышают прозрачность рынка, но требуют дополнительных инвестиций со стороны клиник, подчеркивают аналитики.
"Планируемое обязательное чипирование и учёт питомцев также может повлиять на посещаемость клиник и рост их количества. Судя по региональному опыту, чипирование обычно проводится в любой ветеринарной клинике, а регистрация в федеральной системе выполняется через государственные учреждения", - добавляют в компании.
Работа ветеринарной клиники
Владельцам животных указали на важность соблюдения рекомендаций ветеринаров
24 ноября, 02:42
24 ноября, 02:42
 
Заголовок открываемого материала