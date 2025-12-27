https://ria.ru/20251227/rossija-2065032029.html
Число ветеринарных клиник в России выросло в 1,5 раза
Число ветеринарных клиник в России выросло в 1,5 раза - РИА Новости, 27.12.2025
Число ветеринарных клиник в России выросло в 1,5 раза
Число организаций, оказывающих ветеринарную помощь домашним питомцам, в России за четыре года выросло более чем в 1,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T10:43:00+03:00
2025-12-27T10:43:00+03:00
2025-12-27T10:43:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156362/17/1563621746_0:347:3024:2048_1920x0_80_0_0_56a44e83e69e65b3f9109bb0a6535595.jpg
https://ria.ru/20251225/festival-2064599267.html
https://ria.ru/20251124/vladelets-2057023850.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156362/17/1563621746_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_e5942e35911aadd39a16ecdce934ecce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), новый год
Россия, Московская область (Подмосковье), Новый год
Число ветеринарных клиник в России выросло в 1,5 раза
Число ветеринарных клиник в России за четыре года выросло в 1,5 раза
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число организаций, оказывающих ветеринарную помощь домашним питомцам, в России за четыре года выросло более чем в 1,5 раза, выяснили для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус".
"Российский рынок ветеринарных услуг для домашних животных за четыре года вырос с 459 до 724 организаций, что составляет рост на 57,73%. При этом на индивидуальных предпринимателей приходится 86,74% рынка. Это отражает низкий порог входа и высокую конкуренцию среди небольших игроков", - подсчитали авторы исследования.
На фоне увеличения числа организаций усиливается регуляторная нагрузка и цифровизация услуг, отмечают аналитики. В некоторых регионах, включая Московскую область
, уже внедрена онлайн-регистрация домашних животных. В настоящее время на доработке находится федеральный законопроект об обязательной маркировке питомцев по всей стране. Эти меры повышают прозрачность рынка, но требуют дополнительных инвестиций со стороны клиник, подчеркивают аналитики.
"Планируемое обязательное чипирование и учёт питомцев также может повлиять на посещаемость клиник и рост их количества. Судя по региональному опыту, чипирование обычно проводится в любой ветеринарной клинике, а регистрация в федеральной системе выполняется через государственные учреждения", - добавляют в компании.