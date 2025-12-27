Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа ж/д путей - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/rossija-2065023907.html
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа ж/д путей
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа ж/д путей - РИА Новости, 27.12.2025
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа ж/д путей
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа железных дорог, последствия перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T09:07:00+03:00
2025-12-27T09:07:00+03:00
в мире
россия
латвия
рига
эдгарс ринкевичс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284780_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_316afd66b8156d9b1aeecbb7c5624efe.jpg
https://ria.ru/20251225/latviya-2064649802.html
россия
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284780_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f8f06dd054e89eea948982794cab089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, латвия, рига, эдгарс ринкевичс
В мире, Россия, Латвия, Рига, Эдгарс Ринкевичс
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа ж/д путей

Касаткин: Россия надеется на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа ж/д

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа железных дорог, последствия перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.
В конце ноября портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.
"В любом случае рассчитываем на здравомыслие правящих сил Латвии и национального бизнеса в этом вопросе - долгосрочные негативные последствия от демонтажа железных дорог неизбежно перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, которого так хотят получить отдельные местные апологеты антироссийских военных "приготовлений", - сказал он.
Виктор Гущин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Латвии задержали вице-президента Русской общины
25 декабря, 15:53
 
В миреРоссияЛатвияРигаЭдгарс Ринкевичс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала