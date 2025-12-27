https://ria.ru/20251227/rossija-2065023907.html
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа ж/д путей
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа ж/д путей - РИА Новости, 27.12.2025
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа ж/д путей
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа железных дорог, последствия перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T09:07:00+03:00
2025-12-27T09:07:00+03:00
2025-12-27T09:07:00+03:00
в мире
россия
латвия
рига
эдгарс ринкевичс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284780_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_316afd66b8156d9b1aeecbb7c5624efe.jpg
https://ria.ru/20251225/latviya-2064649802.html
россия
латвия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284780_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f8f06dd054e89eea948982794cab089.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латвия, рига, эдгарс ринкевичс
В мире, Россия, Латвия, Рига, Эдгарс Ринкевичс
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа ж/д путей
Касаткин: Россия надеется на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа ж/д