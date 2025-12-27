https://ria.ru/20251227/rossija-2065022302.html
Президент палаты выразил надежду на рост торговли России и Италии
Президент палаты выразил надежду на рост торговли России и Италии - РИА Новости, 27.12.2025
Президент палаты выразил надежду на рост торговли России и Италии
В итало-российской торговой палате ждут умеренного роста торговли с РФ в некоторых областях, сообщил РИА Новости её президент Винченцо Трани. РИА Новости, 27.12.2025
Президент палаты выразил надежду на рост торговли России и Италии
Трани: итало-российская палата ожидает умеренного роста торговли с РФ
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В итало-российской торговой палате ждут умеренного роста торговли с РФ в некоторых областях, сообщил РИА Новости её президент Винченцо Трани.
"Если регулятивная рамка не изменится, я ожидаю умеренный рост именно в этих трёх направлениях: среднеценовая мода, продукция медицинского назначения и фасованные продукты питания. Это не возврат к доконфликтным уровням, а консолидация на новых, более осторожных и полностью комплаентных основах", - сказал собеседник агентства.
Задача итало-российской торговой палаты — поддерживать итальянские компании именно в тех несанкционированных отраслях, где они могут находить реальные возможности на российском рынке, подчеркнул Трани
