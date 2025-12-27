Рейтинг@Mail.ru
08:41 27.12.2025 (обновлено: 08:50 27.12.2025)
Президент палаты выразил надежду на рост торговли России и Италии
Президент палаты выразил надежду на рост торговли России и Италии
экономика, россия, винченцо трани
Экономика, Россия, Винченцо Трани
Президент палаты выразил надежду на рост торговли России и Италии

Трани: итало-российская палата ожидает умеренного роста торговли с РФ

© AP Photo / Luca BrunoФлаг Италии
Флаг Италии. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В итало-российской торговой палате ждут умеренного роста торговли с РФ в некоторых областях, сообщил РИА Новости её президент Винченцо Трани.
"Если регулятивная рамка не изменится, я ожидаю умеренный рост именно в этих трёх направлениях: среднеценовая мода, продукция медицинского назначения и фасованные продукты питания. Это не возврат к доконфликтным уровням, а консолидация на новых, более осторожных и полностью комплаентных основах", - сказал собеседник агентства.
Задача итало-российской торговой палаты — поддерживать итальянские компании именно в тех несанкционированных отраслях, где они могут находить реальные возможности на российском рынке, подчеркнул Трани.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Италии рассказали об объеме поставок одежды и сладостей в Россию
