Президент палаты выразил надежду на рост торговли России и Италии

"Если регулятивная рамка не изменится, я ожидаю умеренный рост именно в этих трёх направлениях: среднеценовая мода, продукция медицинского назначения и фасованные продукты питания. Это не возврат к доконфликтным уровням, а консолидация на новых, более осторожных и полностью комплаентных основах", - сказал собеседник агентства.