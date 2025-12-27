https://ria.ru/20251227/rosfinmonitoring-2065003370.html
Раскрыто число лиц, чьи карты попали в незаконные финоперации в 2025 году
Электронные средства платежей более 800 тысяч физлиц были задействованы в незаконных финансовых операциях в 2025 году, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге. РИА Новости, 27.12.2025
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Электронные средства платежей более 800 тысяч физлиц были задействованы в незаконных финансовых операциях в 2025 году, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
"Количество физических лиц, чьи электронные средства платежа использовались в целях осуществления незаконных финансовых операций, за весь 2025 год составило более 800 тысяч", - говорится в сообщении.
"Заинтересованными органами и организациями будет продолжена реализация мер, предусмотренных Планом мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработка и введение в эксплуатацию ГИС "Антифрод", а также внесение изменений в законодательство в рамках пакета законопроектов "Антифрод 2.0", - рассказали в ведомстве.
ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас она работает в пилотном режиме, а в полномасштабном режиме запуск планируется к 1 марта 2026 года.
В декабре президент России Владимир Путин
заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков. Второй пакет мер был внесен правительством в Госдуму
на этой неделе. Он предусматривает 20 мер по борьбе с кибермошенниками, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт.