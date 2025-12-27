Раскрыто число лиц, чьи карты попали в незаконные финоперации в 2025 году

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Электронные средства платежей более 800 тысяч физлиц были задействованы в незаконных финансовых операциях в 2025 году, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.

"Количество физических лиц, чьи электронные средства платежа использовались в целях осуществления незаконных финансовых операций, за весь 2025 год составило более 800 тысяч", - говорится в сообщении.

"Заинтересованными органами и организациями будет продолжена реализация мер, предусмотренных Планом мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработка и введение в эксплуатацию ГИС "Антифрод", а также внесение изменений в законодательство в рамках пакета законопроектов "Антифрод 2.0", - рассказали в ведомстве.

ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас она работает в пилотном режиме, а в полномасштабном режиме запуск планируется к 1 марта 2026 года.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий.