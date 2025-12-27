Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто число лиц, чьи карты попали в незаконные финоперации в 2025 году
00:35 27.12.2025
Раскрыто число лиц, чьи карты попали в незаконные финоперации в 2025 году
Раскрыто число лиц, чьи карты попали в незаконные финоперации в 2025 году - РИА Новости, 27.12.2025
Раскрыто число лиц, чьи карты попали в незаконные финоперации в 2025 году
Электронные средства платежей более 800 тысяч физлиц были задействованы в незаконных финансовых операциях в 2025 году, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге. РИА Новости, 27.12.2025
2025
россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, новый год
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Госдума РФ, Новый год
Раскрыто число лиц, чьи карты попали в незаконные финоперации в 2025 году

Росфинмониторинг: карты более 800 тысяч россиян попали в незаконные финоперации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка держит в руках банковские карты
Девушка держит в руках банковские карты - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушка держит в руках банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Электронные средства платежей более 800 тысяч физлиц были задействованы в незаконных финансовых операциях в 2025 году, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
"Количество физических лиц, чьи электронные средства платежа использовались в целях осуществления незаконных финансовых операций, за весь 2025 год составило более 800 тысяч", - говорится в сообщении.
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Росфинмониторинг назвал сумму операций дропов в 2025 году
Вчера, 01:47
"Заинтересованными органами и организациями будет продолжена реализация мер, предусмотренных Планом мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработка и введение в эксплуатацию ГИС "Антифрод", а также внесение изменений в законодательство в рамках пакета законопроектов "Антифрод 2.0", - рассказали в ведомстве.
ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас она работает в пилотном режиме, а в полномасштабном режиме запуск планируется к 1 марта 2026 года.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков. Второй пакет мер был внесен правительством в Госдуму на этой неделе. Он предусматривает 20 мер по борьбе с кибермошенниками, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Росфинмониторинге назвали сумму замороженных активов в банках в 2025 году
25 декабря, 05:47
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Госдума РФНовый год
 
 
