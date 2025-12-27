Главаря РДК* постигла участь предателя, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Главаря "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина**, ликвидированного в Запорожской области, постигла участь предателя, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, такие как Капустин** способны воевать только с мирным населением.