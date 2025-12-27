Рейтинг@Mail.ru
Главаря РДК* постигла участь предателя, заявил Рогов
12:28 27.12.2025
Главаря РДК* постигла участь предателя, заявил Рогов
Главаря РДК* постигла участь предателя, заявил Рогов - РИА Новости, 27.12.2025
Главаря РДК* постигла участь предателя, заявил Рогов
Главаря "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина**, ликвидированного в Запорожской области,... РИА Новости, 27.12.2025
россия, запорожская область, владимир рогов, страна.ua, вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Главаря РДК* постигла участь предателя, заявил Рогов

Рогов: ликвидированного главаря РДК Капустина постигла участь предателя

CC BY 4.0 / Світлана Кирган / Денис Капустин**
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
CC BY 4.0 / Світлана Кирган /
Денис Капустин**. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Главаря "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина**, ликвидированного в Запорожской области, постигла участь предателя, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что осужденный в РФ на пожизненный срок Капустин** был ликвидирован в ночь на субботу в подконтрольной ВСУ части Запорожской области в результате удара FPV-дрона.
"Запорожская область - гиблое место для нацистов и бандеровцев, пришлых на русскую землю. Капустина** постигла участь предателя. Он просто позорил слово русский, потому что русского у него в душе ничего не было", - сказал Рогов.
По его словам, такие как Капустин** способны воевать только с мирным населением.
11.12.2025
Назначена дата слушаний по делу студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
Назначена дата слушаний по делу студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
Заголовок открываемого материала