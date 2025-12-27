https://ria.ru/20251227/rogov-2065043750.html
Главаря РДК* постигла участь предателя, заявил Рогов
Главаря РДК* постигла участь предателя, заявил Рогов - РИА Новости, 27.12.2025
Главаря РДК* постигла участь предателя, заявил Рогов
Главаря "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина**, ликвидированного в Запорожской области,... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T12:28:00+03:00
2025-12-27T12:28:00+03:00
2025-12-27T12:28:00+03:00
россия
запорожская область
владимир рогов
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987470561_0:48:1500:892_1920x0_80_0_0_473fa048d80a23a44b83ec71749e781f.jpg
https://ria.ru/20251211/sud-2061436793.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987470561_125:0:1376:938_1920x0_80_0_0_3951f269eb54d9c8024206996de0520e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, владимир рогов, страна.ua, вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Главаря РДК* постигла участь предателя, заявил Рогов
Рогов: ликвидированного главаря РДК Капустина постигла участь предателя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Главаря "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина**, ликвидированного в Запорожской области, постигла участь предателя, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее украинское издание "Страна.ua
" сообщило, что осужденный в РФ
на пожизненный срок Капустин** был ликвидирован в ночь на субботу в подконтрольной ВСУ
части Запорожской области
в результате удара FPV-дрона.
"Запорожская область - гиблое место для нацистов и бандеровцев, пришлых на русскую землю. Капустина** постигла участь предателя. Он просто позорил слово русский, потому что русского у него в душе ничего не было", - сказал Рогов
.
По его словам, такие как Капустин** способны воевать только с мирным населением.
*Запрещенная в России террористическая организация
**Внесен в перечень террористов и экстремистов