Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина** - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 27.12.2025 (обновлено: 14:41 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/ria-2065028369.html
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина**
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина** - РИА Новости, 27.12.2025
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина**
Главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** уничтожили в подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет издание Страна.ua. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T09:49:00+03:00
2025-12-27T14:41:00+03:00
в мире
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972442845_1191:258:2992:1271_1920x0_80_0_0_6af6a66194353ee19f89efa849e361ea.jpg
https://ria.ru/20250819/ukraina-2036378745.html
https://ria.ru/20251009/rdk-2047180025.html
россия
запорожская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972442845_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0dde07fc94749976fc74698ec6a3b83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев
В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев
Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина**

Главаря РДК Капустина ликвидировали в Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДенис Капустин**
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Денис Капустин**. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** уничтожили в подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет издание Страна.ua.
Уточняется, что это произошло в ночь на субботу при налете FPV-дрона.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
На Украине обострился конфликт между РДК* и ВСУ
19 августа, 19:17
По данным ФСБ, будучи гражданином России, Капустин** участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Летом 2022-го он организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — сорванное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева и нападение на Брянскую область. За последнее суд заочно приговорил его к пожизненному заключению.
Вместе с Капустиным** во вторжении в российский регион участвовал актер, известный по сериалу "Глухарь", Кирилл Канахин**. Он покинул Россию и вступил в РДК* в 2022 году, а с января по март 2023-го участвовал в боях против российских войск в Херсонской области. Ему также дали пожизненный срок.
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
У главаря РДК* Капустина** не осталось имущества для оплаты долга
9 октября, 03:00
* Признана в России террористической организацией.
** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала