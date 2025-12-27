Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина**

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** уничтожили в подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет издание Страна.ua.
Уточняется, что это произошло в ночь на субботу при налете FPV-дрона.
По данным ФСБ, будучи гражданином России, Капустин** участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Летом 2022-го он организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — сорванное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева и нападение на Брянскую область. За последнее суд заочно приговорил его к пожизненному заключению.
Вместе с Капустиным** во вторжении в российский регион участвовал актер, известный по сериалу "Глухарь", Кирилл Канахин**. Он покинул Россию и вступил в РДК* в 2022 году, а с января по март 2023-го участвовал в боях против российских войск в Херсонской области. Ему также дали пожизненный срок.
* Признана в России террористической организацией.
** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.