В Пензенской области ввели беспилотную опасность
В Пензенской области ввели беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 27.12.2025
