Летевшие в Москву рейсы Uzbekistan airways перенаправили в Минск и Уфу
Летевшие в Москву рейсы Uzbekistan airways перенаправили в Минск и Уфу
Три рейса Uzbekistan airways, летевшие в Москву из Ташкента, Намангана и Ферганы, перенаправлены в Минск и Уфу из-за ограничений во Внуково, сообщает... РИА Новости, 27.12.2025
