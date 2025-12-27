Рейтинг@Mail.ru
Летевшие в Москву рейсы Uzbekistan airways перенаправили в Минск и Уфу
21:22 27.12.2025 (обновлено: 22:55 27.12.2025)
Летевшие в Москву рейсы Uzbekistan airways перенаправили в Минск и Уфу
Летевшие в Москву рейсы Uzbekistan airways перенаправили в Минск и Уфу
москва, ташкент, фергана, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Москва, Ташкент, Фергана, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
Летевшие в Москву рейсы Uzbekistan airways перенаправили в Минск и Уфу

© Фото : Uzbekistan Airways/TelegramBoeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways
© Фото : Uzbekistan Airways/Telegram
Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 27 дек - РИА Новости. Три рейса Uzbekistan airways, летевшие в Москву из Ташкента, Намангана и Ферганы, перенаправлены в Минск и Уфу из-за ограничений во Внуково, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково" в 17.11 мск. Аэропорт "Шереметьево" осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами с 17.06 мск. Более 50 рейсов задерживались на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне ограничений по состоянию на 18.30 мск.
"В связи с временными ограничениями в Международном аэропорту Внуково, рейс HY613 (из Ташкента) перенаправлен на запасной аэропорт города Минск", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airways.
По данным пресс-службы, рейсы из Намангана и Ферганы в Москву также из-за временного закрытия Внуково перенаправлены в Уфу.
"Точное время выполнения рейсов будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
МоскваТашкентФерганаШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новый год
 
 
