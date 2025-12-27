https://ria.ru/20251227/reysy-2065114781.html
Из Казани в Москву задержали семь рейсов из-за ограничений в Шереметьево
Семь рейсов из аэропорта города Казань в Москву задерживаются из-за ограничений в "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:26:00+03:00
2025-12-27T21:26:00+03:00
2025-12-27T22:50:00+03:00
Из Казани в Москву задержали семь рейсов из-за ограничений в Шереметьево
Семь рейсов из Казани в Москву задерживаются из-за ограничений в Шереметьево