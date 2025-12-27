Рейтинг@Mail.ru
Из Казани в Москву задержали семь рейсов из-за ограничений в Шереметьево - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 27.12.2025 (обновлено: 22:50 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/reysy-2065114781.html
Из Казани в Москву задержали семь рейсов из-за ограничений в Шереметьево
Из Казани в Москву задержали семь рейсов из-за ограничений в Шереметьево - РИА Новости, 27.12.2025
Из Казани в Москву задержали семь рейсов из-за ограничений в Шереметьево
Семь рейсов из аэропорта города Казань в Москву задерживаются из-за ограничений в "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:26:00+03:00
2025-12-27T22:50:00+03:00
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
новый год
казань
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778205172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f24635652553f08651cb5eb840ccf89.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
казань
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778205172_0:0:1200:899_1920x0_80_0_0_a25eb6147e5218e68db6eb7a8188de35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), новый год, казань, москва
Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Новый год, Казань, Москва
Из Казани в Москву задержали семь рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Семь рейсов из Казани в Москву задерживаются из-за ограничений в Шереметьево

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ аэропорту Шереметьево в Москве
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
В аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Семь рейсов из аэропорта города Казань в Москву задерживаются из-за ограничений в "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.
Рейсы задержаны с 17.25 мск. В настоящее время перенесены два вылета авиакомпании Nordwind и четыре - авиакомпании "Аэрофлот".
Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" в 17.06 мск, аэропорт осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Новый годКазаньМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала