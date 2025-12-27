https://ria.ru/20251227/pvo-2065117682.html
Силы ПВО за три часа уничтожила 43 украинских БПЛА над территорией России
Средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск уничтожили 43 беспилотника ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-27T23:37:00+03:00
безопасность
ростовская область
курская область
республика крым
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
ростовская область
курская область
республика крым
