Силы ПВО за три часа уничтожила 43 украинских БПЛА над территорией России
23:37 27.12.2025 (обновлено: 02:12 28.12.2025)
Силы ПВО за три часа уничтожила 43 украинских БПЛА над территорией России
Силы ПВО за три часа уничтожила 43 украинских БПЛА над территорией России
Средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск уничтожили 43 беспилотника ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.12.2025
ростовская область
курская область
республика крым
ростовская область
курская область
республика крым
Силы ПВО за три часа уничтожила 43 украинских БПЛА над территорией России

Российская ПВО за три часа уничтожила 43 украинских БПЛА над территорией РФ

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск уничтожили 43 беспилотника ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны.
"Двадцать седьмого декабря с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили 15 беспилотников в Ростовской области, по шесть — в Волгоградской и Курской, по четыре — в Крыму и Липецкой области.
Еще три дрона сбили в Белгородской области, по одному — во Владимирской, Калужской областях и над московским регионом. Два БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.
Ранее вечером силы ПВО сбили 26 вражеских беспилотниках, летевших на Москву. В аэропортах Внуково и Шереметьево вводились ограничения на использование воздушного пространства.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Группировка "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
