Силы ПВО за три часа уничтожила 43 украинских БПЛА над территорией России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск уничтожили 43 беспилотника ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны.

« "Двадцать седьмого декабря с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.

Еще три дрона сбили в Белгородской области , по одному — во Владимирской, Калужской областях и над московским регионом. Два БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.

Ранее вечером силы ПВО сбили 26 вражеских беспилотниках, летевших на Москву. В аэропортах Внуково и Шереметьево вводились ограничения на использование воздушного пространства.